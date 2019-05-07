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Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 17 тра, 2021 14:12
denis_gz написав:
Очень неудобно и невыгодно, по сравнению с Приватом.
Пытаться пользоваться Монобанком как банком для работы с наличными это всё равно что на порше 911 пахать огород под картошку: наверное возможно, но автомобиль не для того предназначен.
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Додано: Вів 31 жов, 2023 16:45
Вот интересно, а как в монобанке выбрать необходимые КВЭДы?
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teque26
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Додано: Вів 31 жов, 2023 17:40
teque26 написав:
Вот интересно, а как в монобанке выбрать необходимые КВЭДы?
Как и в любом банке, никак? Для какой такой банковской операции это может быть нужно?
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:38
Чудовий банк коли працюєш онлайн) Дуже зручно сплачувати податки через додаток і веб-кабінет)
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