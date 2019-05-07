RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: 6 причин перевести
свой счёт ФЛП (ФОП) в...

Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 14:12

Re: Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...

  denis_gz написав:Очень неудобно и невыгодно, по сравнению с Приватом.
Пытаться пользоваться Монобанком как банком для работы с наличными это всё равно что на порше 911 пахать огород под картошку: наверное возможно, но автомобиль не для того предназначен.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 16:45

Вот интересно, а как в монобанке выбрать необходимые КВЭДы?
teque26
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.10.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 17:40

  teque26 написав:Вот интересно, а как в монобанке выбрать необходимые КВЭДы?

Как и в любом банке, никак? Для какой такой банковской операции это может быть нужно?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4888
З нами з: 23.03.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 20:38

Чудовий банк коли працюєш онлайн) Дуже зручно сплачувати податки через додаток і веб-кабінет)
velickok999
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.11.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та... 1, 2
D2 » П'ят 30 чер, 2023 00:17
15 15041
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 лис, 2024 14:06
Софія
Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком 1 ... 7, 8, 9
D2 » Вів 07 тра, 2019 18:26
81 49469
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2024 11:55
ShtormK
Finance.ua: Як і де відкрити банківський рахунок за кордоном
D2 » П'ят 03 лют, 2023 19:34
4 3566
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2024 00:46
kotik1199kot

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4364)
18.11.2024 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.