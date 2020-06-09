Компанія Mastercard у партнерстві з банками ПриватБанк, Ощадбанк і Райффайзен Банк Аваль масштабує послугу «Готівка на касі».
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:03
Mastercard масштабує послугу «Готівка на касі»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Mastercard масштабує послугу «Готівка на касі».
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:04
Прилетает центурианец на Землю. Одно из условий принятия в галактический союз полный отказ от наличных денег.Земляне:-мы полностью отказались от наличных расчетов,только безнал,только карточки,только чипы.Центурианец:-И как вы ,карточками пользуетесь?
Земляне:Да,мы с помощью карточек наличные на кассе снимаем.
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