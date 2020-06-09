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Mastercard масштабує
послугу «Готівка на касі»

Mastercard масштабує послугу «Готівка на касі»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:03

Mastercard масштабує послугу «Готівка на касі»

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Mastercard у партнерстві з банками ПриватБанк, Ощадбанк і Райффайзен Банк Аваль масштабує послугу «Готівка на касі».

Дивися повний текст Mastercard масштабує послугу «Готівка на касі».
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:04

Прилетает центурианец на Землю. Одно из условий принятия в галактический союз полный отказ от наличных денег.Земляне:-мы полностью отказались от наличных расчетов,только безнал,только карточки,только чипы.Центурианец:-И как вы ,карточками пользуетесь?
Земляне:Да,мы с помощью карточек наличные на кассе снимаем.
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