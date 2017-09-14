RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hxbbgaf написав:треба всім сидіти і мовчати, що б не сталос


А що сталося ????

коли погнала беркутів по-звірячи

що там звірячого - руки -ноги цілі у всіх
Димі булатову ухо розцарапали, якщо вірити Пояркову - свої ж, - "катастрофа , все прогресивне людство палає від обурення ", Порошенко - одразу "Дмитро, жмуруку обнімаю, будеш міністром"
Пам'ятаю ще на перше грудня такий правосек ще більший за Петра сидить біля Маріїнського "мені було боляче, а ти де був",Петро 'мені теж було боляче, я був з вами". Ну на що цей цирк?
Маргіналам та радикалам вкайф зарубатися з іншими чи поліціею, бо буйство молодості. Це нормально, більшість була буйнобю у молодості. Підлітки район на район ходили у 80-х,90-х, спеціально на заруби, і ніхто не плакав про звірячість. Навіщо ти ,доходяга, навіщо програмісти-ботаніки , усілякі банківські клерки туди полізли, ЯКЩО НЕ ЗБИРАЛИСЯ ВОЮВАТИ? Мені очевидно було що піде по плестинсько-югославському сценарію ще у грудні
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 12:44

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ні.
Конкуренція за краще це зовсім інше, ніж конкуренція за виживання-порятунок.
Це різні категорії.

В даному випадку мова саме за порятунок. Від злодіїв.
Конкуренція - це створення кращих умов для .... розвитку ( можете читати виживання)
Бо розвиток від виживання відрізняється тільки системою координат...
Виживання це від смерть до просто жити
Розвиток це від просто жити до краще жити
Але і там і там рух в ОДНУ сторону - краще....


Предметом є конкретний даний випадок --- шахраї-злодії, які своїми діями наносять ущерб-втрати.

І конкуренція в даному випадку зводиться до того, як не стати жертвою.
І ключове на що вказав Хотаб --- жертвою стане інший. Інший!!!!! Легше доступний для шахраїв-злодіїв.
Тобто конкуренція не за розвиток, не за кращі умови для розвитку, не за краще, а суто --- нехай жертвою шахраїв-злодіїв стане інший.

То про який один рух в одну сторону (кращого))) ти несеш?!
Це абсолютно різні системи координат.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 13:12

  Hotab написав:
Як так?©


п.Детройт, поясніть своєму пітомцю 😅

Успіх цілком повноцінна самодостатня особа.

І ці його дії повністю у визначеній вами ж парадигмі, що тут тролять один одного тощо.

Тобто з мого боку пояснювати йому нічого.
Навпаки, можу лише повторити, що таким його зробила місцева Ко. Це не мій вплив, а саме оцієї Ко.
Раніше Успіх був іншим.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 13:14

  detroytred написав:
  Hotab написав:
Як так?©


п.Детройт, поясніть своєму пітомцю 😅

Успіх цілком повноцінна самодостатня особа.

І ці його дії повністю у визначеній вами ж парадигмі, що тут тролять один одного тощо.

Тобто з мого боку пояснювати йому нічого.


В може він не тролить, а дійсно не розуміє, чому не всі офіцери брали участь у відбитті агресії від кацапів. Звідки ви знаєте, що це просто тролінг?
Долярек, так ти дійсно не знаєш, чи тролиш? 😅
Треба пояснення Детройта, чи ні? 😅
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 13:18

  fox767676 написав:
  hxbbgaf написав:треба всім сидіти і мовчати, що б не сталос

А що сталося ????

Все це тоді розказували, навіть мудачуковський 112-й канал розказував, як в БСП 30 листопада привезли кілька десятків людей з серйозними травмами, один 3 тижні пролежав у комі і то була відома історія. А беркутів виправдали, навмисно 10 років "суд" затягував процес, щоб сплив строк давності. Стандартна практика, по нашій справі вже 6 років відбувається те ж саме!
Отакі "подряпини". Таке враження, що ти живеш в кацапському зомбоящику.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 13:20

Оті штурмові війська, що зібрались створювати, що це все означає? В ЗСУ і так діє окремий рід військ - Десантно-штурмові війська (ДШВ). Що змінить ця заява про створення ще одних окремих військ? Це якось вирішить проблему нестачі людей? Ще більше наплодити генералів? Так генералів вистачає!
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 13:23

  Hotab написав:Звідки ви знаєте, що це просто тролінг?

Не сумніваюсь!

Дійсно упоротих на гілці лише двоє.
Один, бо місіонер.
Другий, бо дійсно хворий (багато буквенний).

Всі інші банально тролять. З різною степенню шкідливості.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 13:27

detroytred
Другий, бо дійсно хворий (багато буквенний)



Абирвалг, чи шо?
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 13:31

  Hotab написав:detroytred
Другий, бо дійсно хворий (багато буквенний)



Абирвалг, чи шо?

Угу))
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 13:32

Військовослужбовці ремонтного батальйону львівської 125 окремої важкої механізованої бригади (раніше ТрО) мають намір масово йти в СЗЧ (самовільне залишення частини) через рішення командування відправити їх у штурмовий підрозділ. :shock:

«Я не в тому списку, але я, як батько, солідарний з моїм сином – ми всі вирішили йти в СЗЧ. Усі 24 людини, яких це стосується. Переважно це люди старші 50 років. У чому найбільший абсурд – зараз війна безпілотників, потрібні фахівці. Мій син, який є фахівцем, його кидають в окоп. Чоловіки за 50, які теж не штурмовики по віку, їх теж кидають в окоп», – додав військовий.
https://lviv1256.com/news/vijskovi-lviv ... nduvannya/
