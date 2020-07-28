|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 сер, 2020 09:24
А де ринок??? Хочу купити в Газпрому газок:). Нафтогаз щось не вселяє надії.
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:08
Боже, как всё запутано - “Дивизион “Нафтогаз коммерция” (через ООО «Газоснабжающая компания “Нафтогаз Трейдинг”) будет реализовывать природный газ для поставщиков домохозяйств. Значит - один посредник будет через другого посредника продавать нам газ. Ну что тут скажешь - з..а.е. бись
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|