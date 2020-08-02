Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку рекордні суми.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 14:43
Українці заборгували за комуналку рекордні суми
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Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку рекордні суми.
Додано: Пон 03 сер, 2020 14:43
Ще трохи, і з боржниками по комуналці будуть розбиратися як із неплатниками аліментів: не випускати за кордон, забороняти оформлення майна або транспортних засобів, відбирати водійське посвідчення, притягувати до адміністративної та кримінальної відповідальності. Все до того іде.
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:33
А европейцы говорят о обратном!
Квартиры в Лондоне, виллы в Испании, даже замки во Франции закончились!
- Пошли в ход острова.
И всё это украинцы!
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