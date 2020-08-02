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Українці заборгували за
комуналку рекордні суми

Українці заборгували за комуналку рекордні суми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:43

Українці заборгували за комуналку рекордні суми

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку рекордні суми.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:43

Ще трохи, і з боржниками по комуналці будуть розбиратися як із неплатниками аліментів: не випускати за кордон, забороняти оформлення майна або транспортних засобів, відбирати водійське посвідчення, притягувати до адміністративної та кримінальної відповідальності. Все до того іде.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:33

А европейцы говорят о обратном!
Квартиры в Лондоне, виллы в Испании, даже замки во Франции закончились!
- Пошли в ход острова.
И всё это украинцы!
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/3/663643/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:50

Так "рекордные суммы" или "задолженность сократилась"?
panzershreck1921
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