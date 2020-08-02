|
|
|
Українці заборгували за комуналку рекордні суми
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 сер, 2020 09:39
maksymzp88 написав:потому что надо просто-то предоставлять услуги по предоплате. Заплатил 300 грн за холодную воду - тебе дали 10 кубов воды. Пользуешься ими. Как использовал - платишь снова. И так по всем услугам. И не будет долгов никогда...
И тогда разоряться теплосети. Ведь сейчас многие только и хотят отказаться от их услуг, но в Законах придумывают новые заградительные пути
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:49
GALeon написав:
maksymzp88 написав:потому что надо просто-то предоставлять услуги по предоплате. Заплатил 300 грн за холодную воду - тебе дали 10 кубов воды. Пользуешься ими. Как использовал - платишь снова. И так по всем услугам. И не будет долгов никогда...
И тогда разоряться теплосети. Ведь сейчас многие только и хотят отказаться от их услуг, но в Законах придумывают новые заградительные пути
да нет там никаких "заградительных путей" -- собирается ОСББ, принимается решение об отключении, все.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2515
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:57
maksymzp88 написав:
потому что надо просто-то предоставлять услуги по предоплате. Заплатил 300 грн за холодную воду - тебе дали 10 кубов воды. Пользуешься ими. Как использовал - платишь снова. И так по всем услугам. И не будет долгов никогда...
скорее, нужно ЦЕНУ ставить реальную ! А не накручивать за свой родной газ 300000 %.
Цена зависит не от "рынка" а от хотелок верхушки.
-
Марта
-
-
- Повідомлень: 140
- З нами з: 24.11.15
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:48
_hunter написав: GALeon написав:
maksymzp88 написав:потому что надо просто-то предоставлять услуги по предоплате. Заплатил 300 грн за холодную воду - тебе дали 10 кубов воды. Пользуешься ими. Как использовал - платишь снова. И так по всем услугам. И не будет долгов никогда...
И тогда разоряться теплосети. Ведь сейчас многие только и хотят отказаться от их услуг, но в Законах придумывают новые заградительные пути
да нет там никаких "заградительных путей" -- собирается ОСББ, принимается решение об отключении, все.
читай закон - для отказа от центр.отопл должны дать согласиеивсе 100% владельцев квартир дома. У вас на собрании осбб за любой вопрос единогласно все
% дают согласие? Н а к у й пенсам, коих овер 70% и получают субсидии отказываться от ЦО и ЦГВП?
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:06
GALeon написав: _hunter написав: GALeon написав:
И тогда разоряться теплосети. Ведь сейчас многие только и хотят отказаться от их услуг, но в Законах придумывают новые заградительные пути
да нет там никаких "заградительных путей" -- собирается ОСББ, принимается решение об отключении, все.
читай закон - для отказа от центр.отопл должны дать согласиеивсе 100% владельцев квартир дома
. У вас на собрании осбб за любой вопрос единогласно все
% дают согласие? Н а к у й пенсам, коих овер 70% и получают субсидии отказываться от ЦО и ЦГВП?
Ты про какой закон? -- № 830? -- так сам почитай...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2515
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|