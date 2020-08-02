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Українці заборгували за
комуналку рекордні суми

Українці заборгували за комуналку рекордні суми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:39

Re: Українці заборгували за комуналку рекордні суми

maksymzp88 написав:потому что надо просто-то предоставлять услуги по предоплате. Заплатил 300 грн за холодную воду - тебе дали 10 кубов воды. Пользуешься ими. Как использовал - платишь снова. И так по всем услугам. И не будет долгов никогда...


И тогда разоряться теплосети. Ведь сейчас многие только и хотят отказаться от их услуг, но в Законах придумывают новые заградительные пути
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:49

  GALeon написав:
maksymzp88 написав:потому что надо просто-то предоставлять услуги по предоплате. Заплатил 300 грн за холодную воду - тебе дали 10 кубов воды. Пользуешься ими. Как использовал - платишь снова. И так по всем услугам. И не будет долгов никогда...


И тогда разоряться теплосети. Ведь сейчас многие только и хотят отказаться от их услуг, но в Законах придумывают новые заградительные пути

да нет там никаких "заградительных путей" -- собирается ОСББ, принимается решение об отключении, все.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:57

  maksymzp88 написав:потому что надо просто-то предоставлять услуги по предоплате. Заплатил 300 грн за холодную воду - тебе дали 10 кубов воды. Пользуешься ими. Как использовал - платишь снова. И так по всем услугам. И не будет долгов никогда...

скорее, нужно ЦЕНУ ставить реальную ! А не накручивать за свой родной газ 300000 %.
Цена зависит не от "рынка" а от хотелок верхушки. :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:48

Re: Українці заборгували за комуналку рекордні суми

_hunter написав:
  GALeon написав:
maksymzp88 написав:потому что надо просто-то предоставлять услуги по предоплате. Заплатил 300 грн за холодную воду - тебе дали 10 кубов воды. Пользуешься ими. Как использовал - платишь снова. И так по всем услугам. И не будет долгов никогда...


И тогда разоряться теплосети. Ведь сейчас многие только и хотят отказаться от их услуг, но в Законах придумывают новые заградительные пути

да нет там никаких "заградительных путей" -- собирается ОСББ, принимается решение об отключении, все.
читай закон - для отказа от центр.отопл должны дать согласиеивсе 100% владельцев квартир дома. У вас на собрании осбб за любой вопрос единогласно все % дают согласие? Н а к у й пенсам, коих овер 70% и получают субсидии отказываться от ЦО и ЦГВП?
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:06

  GALeon написав:
_hunter написав:
  GALeon написав:И тогда разоряться теплосети. Ведь сейчас многие только и хотят отказаться от их услуг, но в Законах придумывают новые заградительные пути

да нет там никаких "заградительных путей" -- собирается ОСББ, принимается решение об отключении, все.
читай закон - для отказа от центр.отопл должны дать согласиеивсе 100% владельцев квартир дома. У вас на собрании осбб за любой вопрос единогласно все % дают согласие? Н а к у й пенсам, коих овер 70% и получают субсидии отказываться от ЦО и ЦГВП?

Ты про какой закон? -- № 830? -- так сам почитай...
_hunter
 
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  #<12
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