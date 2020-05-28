RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні планують повернути
обов’язковий техогляд для...

В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:20

В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для...

Пропонуємо до обговорення:
Скасована в 2011 році схема обов’язкового техогляду для усіх транспортних засобів може повернутись вже цієї осені.

Дивися повний текст В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для всіх авто.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89625
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:20

Наконец-то.
Обладателям бы*** и дымящих корыт посвящается.
v_jeday
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 24.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:34

Ура, товарищи!)
fishman
 
Повідомлень: 163
З нами з: 18.03.17
Подякував: 67 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Gastarbaiter і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В IKEA розповіли, яким буде їхній магазин в Україні
R2 » Пон 03 сер, 2020 22:27
0 44
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 22:27
R2
В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Чет 28 тра, 2020 13:28
82 11473
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 сер, 2020 14:25
moiseich
В Україні через тиждень зміняться правила оплати за... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Нед 26 лип, 2020 19:37
54 10957
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 21:45
cannabis_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19942)
04.08.2020 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.