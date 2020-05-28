RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні планують повернути
обов’язковий техогляд для...

В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:31

Re: В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для..

как говорится, спасибо жителям кривбасса...
alex77
 
Повідомлень: 184
З нами з: 05.03.07
Подякував: 37 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:36

Конец корупции говорили они. То что "попередники" отменили, "народный" презедент вводит.
Техосмотр это конечно хорошо, но ещё рано для нашей страны.
egor6508
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 23.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1pi14b_fediuk, Google [Bot] і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В IKEA розповіли, яким буде їхній магазин в Україні
R2 » Пон 03 сер, 2020 22:27
0 44
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 22:27
R2
В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Чет 28 тра, 2020 13:28
82 11477
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 сер, 2020 14:25
moiseich
В Україні через тиждень зміняться правила оплати за... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Нед 26 лип, 2020 19:37
54 10959
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 21:45
cannabis_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.