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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:31
Re: В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для..
как говорится, спасибо жителям кривбасса...
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:36
Конец корупции говорили они. То что "попередники" отменили, "народный" презедент вводит.
Техосмотр это конечно хорошо, но ещё рано для нашей страны.
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