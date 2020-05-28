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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:31
Re: В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для..
как говорится, спасибо жителям кривбасса...
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:36
Конец корупции говорили они. То что "попередники" отменили, "народный" презедент вводит.
Техосмотр это конечно хорошо, но ещё рано для нашей страны.
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:05
На самом деле - на Западе -все это делает страховая, и отвечает, если машина куда-то встряла, другого пути -нет. Правда, сначало нужно нормальные страховые вырастить
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:05
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:56
ТО и сейчас маршрутки проходят. В каком они состоянии? В моем городе ужас- колеса на ходу отваливаются, про салон и выхлоп вообще молчу. Тоже будет и частниками, за деньги корчи будут ездить
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:12
Всем ТО нужен, особенно чинушам в голове.
Начинать нужно с состояния дорог, а пока это все имитация реформ и грабеж. Хотелось бы дожить до момента принудительного платного прохождения стоматолога раз в полгода, окулиста и всех остальных врачей для моего же здоровья и за мой же счет. А нет денег мы возьмем почку и дадим абонемент на два года...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:16
"допрацьовується фахівцями МІУ з урахуванням отриманих пропозицій від громадськості". Эх, вот где бы почитать эти пропозиции? Вот прям не терпится. Где ж та громада, что даёт ткие пропозиции?
"иключити можливість поборів із водіїв" Т.е. ТО будет бесплатным? Серьёзно? )))) Или как ещё это можно исключить?
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:09
Криклий хочет больше зарабатывать на акредитации тестовых лабораторий? Сколько стоит акредитовать одну станцию тех. осмотра в мин. инфраструктуре? 100-200 тыс. дол?
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:42
Не нужно вводить людей в заблуждение. Хотят ввести новый налог путём введения разрешений на пользование своим автомобилем. Им нужны деньги. А "техосмотр" - это просто повод. Никому эти техосмотры не нужны и никто их делать не будет. Будут только собирать деньги за разрешение пользоваться личным автомобилем.
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