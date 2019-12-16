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Finance.ua: 6 способів дізнатися
про штрафи за порушення ПДР

Finance.ua: 6 способів дізнатися про штрафи за порушення ПДР
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:16

Finance.ua: 6 способів дізнатися про штрафи за порушення ПДР

Пропонуємо до обговорення:
І заощадити на їх оплаті
З літа 2020 року в Україні запрацювала система автоматичної фото/відеофіксації порушень Правил дорожнього руху. З цього моменту киянам і гостям столиці почали надходити «листи щастя» – повідомлення про штрафи. Але вони нерідко губляться на пошті, а якщо не сплатити штраф вчасно, то його сума подвоїться. З іншого боку, якщо зробити це в 10-денний строк, то сума, навпаки, буде наполовину меншою. Тому ми перерахували 6 способів дізнатися про свої штрафи заздалегідь і заощадити на їх оплаті.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:31

Таких на посту полиции очень быстро учат,выкинув из машины, находящейся в розыске под арестом .
Это не говоря уже о моральной стороне: нарушил - ответь за это.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:11

Re: Finance.ua: 6 способів дізнатися про штрафи за порушення

  Hotab написав:Таких на посту полиции очень быстро учат

А таких когда будут учить, или баранам втирают в мозг что только они должны всем и везде бабла отвесить.
tigr-uu
 
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