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Переезд в Киев из провинции.
Советы по приобретению недвижи

Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению недвижи
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:41

Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению недвижи

Добрый день! Сын поступает в КПИ в этом году, решили купить ему квартиру в Киеве, рассчитываем приблизительно на 26 000$, интересует, что можно приобрести в таком ценовом сегменте.
barin
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:15

  barin написав:Добрый день! Сын поступает в КПИ в этом году, решили купить ему квартиру в Киеве, рассчитываем приблизительно на 26 000$, интересует, что можно приобрести в таком ценовом сегменте.

ахахадочка собирается становится на паель где место получше подскажите..
за такие бабки сорбона открывает двери,только учись..
а киев не резиновый панаехало дочек сынков..ступиь некуда..
что за голимая реклама от мордов.. :D
Сына-в трудовой лагерь работы тяжелые ,руками..какого х в киев и так полно разных крестьян -не протолкнуться.. пусть учится рабочим-неплохая профессия,если не будет бухать то приличный заработок..лучше всякого инженера и поэта..
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:29

Re: Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению нед

Прошу модераторов удалять сообщения местных неадекватов.
Тема для нормальных людей.
barin
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:34

  barin написав:Прошу модераторов удалять сообщения местных неадекватов.
Тема для нормальных людей.

Сумма в 26к очень глубоко ранит тонкие души бетоноголовых из Киева :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:35

  barin написав:Добрый день! Сын поступает в КПИ в этом году, решили купить ему квартиру в Киеве, рассчитываем приблизительно на 26 000$, интересует, что можно приобрести в таком ценовом сегменте.


Вы троллите? Сейчас наоборот люди думают как переехать из крупных городов подальше. В крупном городе жизнь становится все дороже и перспектив никаких.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:46

Re: Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению нед

Я полностью серьёзен.Сын хочет поступать в КПИ. В Запорожье оставаться не хочет.
barin
 
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