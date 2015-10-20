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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:41
Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению недвижи
Добрый день! Сын поступает в КПИ в этом году, решили купить ему квартиру в Киеве, рассчитываем приблизительно на 26 000$, интересует, что можно приобрести в таком ценовом сегменте.
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:15
ахахадочка собирается становится на паель где место получше подскажите..
за такие бабки сорбона открывает двери,только учись..
а киев не резиновый панаехало дочек сынков..ступиь некуда..
что за голимая реклама от мордов..
Сына-в трудовой лагерь работы тяжелые ,руками..какого х в киев и так полно разных крестьян -не протолкнуться.. пусть учится рабочим-неплохая профессия,если не будет бухать то приличный заработок..лучше всякого инженера и поэта..
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:29
Re: Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению нед
Прошу модераторов удалять сообщения местных неадекватов.
Тема для нормальных людей.
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:34
Сумма в 26к очень глубоко ранит тонкие души бетоноголовых из Киева
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:35
Вы троллите? Сейчас наоборот люди думают как переехать из крупных городов подальше. В крупном городе жизнь становится все дороже и перспектив никаких.
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:46
Re: Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению нед
Я полностью серьёзен.Сын хочет поступать в КПИ. В Запорожье оставаться не хочет.
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