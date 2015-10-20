Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению недвижи

Додано: Суб 15 сер, 2020 22:46

barin написав: ему квартиру в Киеве, рассчитываем приблизительно на 26 000$, ему квартиру в Киеве, рассчитываем приблизительно на 26 000$,

barin написав: Сын хочет поступать в КПИ. В Запорожье оставаться не хочет. Сын хочет поступать в КПИ. В Запорожье оставаться не хочет.

Ответ дам по пунктам.1. Однокомнатная на КПИ самая дешёвая продалась полтора года назад за 19900 за два дня. Но она была такая одна, все остальные даже на низе были 32+. Реально сейчас с учётом того района и тех домов нужно иметь 38-40к на однокомнатную.2. За 26к сейчас купите неликвид в такой попе, что намучаетесь сразу и потом век не продадите. Будет Вам недвижимость в полном смысле слова.3. Если парень современный, не упоротый и адекватный, то для него Киев - транзит. Нужна ли там квартира?4. ИМХО лучше снять комнату в трёшке рядом с КПИ или подешевле где-нибудь на Борщаговке.5. Если парень в ИТ намылился, и всё равно из родного Александровска съезжает, то не стоит в Киев ехать, поступайте в ХНУРЭ в Харьков, ну или ещё в пару мест того же Харькова. Обучение лучше, недвига дешевле, а старт в нормальную страну настолько же прост, как и из Киева. Что на Запад, что на Восток.