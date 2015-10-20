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Додано: Сер 12 сер, 2020 10:41
Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению недвижи
Добрый день! Сын поступает в КПИ в этом году, решили купить ему квартиру в Киеве, рассчитываем приблизительно на 26 000$, интересует, что можно приобрести в таком ценовом сегменте.
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:35
Вы троллите? Сейчас наоборот люди думают как переехать из крупных городов подальше. В крупном городе жизнь становится все дороже и перспектив никаких.
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:46
Re: Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению нед
Я полностью серьёзен.Сын хочет поступать в КПИ. В Запорожье оставаться не хочет.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 10:06
Для КПИ в таком бюджете возможно получится найти что-то на Отрадном в хрущовках - три остановки трамваем до универа и район пенсионный, не сильно дорогой. но все равно прийдется пытаться торговаться так как цены там выше бюджета.
Один минус - до метро нужно добираться.
Из новостроек там в этом бюджете есть ЖК Караваевы Дачи с смартами 26 метровыми, но учтите что это самострой и есть большие риски что его не введут и даже риски что могут снести. А так даже с ремонтом есть предложения этих смартов.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 10:19
Re: Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению нед
А лучше всего снимать квартиру.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 15 сер, 2020 02:50
Точно, переезжайте в ИФ, куча перспектив, сплошное великолепие, после чего уже не будет никаких сожалений.
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Додано: Суб 15 сер, 2020 09:21
Большое спасибо.На ОЛХ смотришь объявления и от обилия новостроек глаза разбегаются.И цены такие себе привлекательные,что закрадываются смутные сомнения.
Додано: Суб 15 сер, 2020 09:32
Re: Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению нед
сейчас благоприятное время купить киевский бетон, до 26к есть примерно такие варианты
на счёт близости кпи я бы не брал во внимание этот критерий, нужно смотреть на состояние дома и придомовой территории, а так же на удобство логистики и наличие места для парковки. В хороших районах люди платят по 10 куе и больше за паркоместо, машины дешевеют и ночная парковка теперь реальная проблема. По первичке в этом ценовом сегменте большой (даже огромный) риск влезть в долгострой, опять же на первичке вам никто не пообещает бесплатный паркинг под домом, в 90% случаев его не будет (если у вас не таунхаус). Цена земли не способствует раздаче паркинг-бонусов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 15 сер, 2020 21:50
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 15 сер, 2020 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 сер, 2020 22:46
Re: Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению нед
Ответ дам по пунктам.
1. Однокомнатная на КПИ самая дешёвая продалась полтора года назад за 19900 за два дня. Но она была такая одна, все остальные даже на низе были 32+. Реально сейчас с учётом того района и тех домов нужно иметь 38-40к на однокомнатную.
2. За 26к сейчас купите неликвид в такой попе, что намучаетесь сразу и потом век не продадите. Будет Вам недвижимость в полном смысле слова.
3. Если парень современный, не упоротый и адекватный, то для него Киев - транзит. Нужна ли там квартира?
4. ИМХО лучше снять комнату в трёшке рядом с КПИ или подешевле где-нибудь на Борщаговке.
5. Если парень в ИТ намылился, и всё равно из родного Александровска съезжает, то не стоит в Киев ехать, поступайте в ХНУРЭ в Харьков, ну или ещё в пару мест того же Харькова. Обучение лучше, недвига дешевле, а старт в нормальную страну настолько же прост, как и из Киева. Что на Запад, что на Восток.
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