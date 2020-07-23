Українцям потрібен якісний, безпечний та екологічний міський транспорт, який був би зручний для кожного.
Дивися повний текст В Україні введуть нові правила користування громадським транспортом.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 19:20
В Україні введуть нові правила користування громадським...
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Дивися повний текст В Україні введуть нові правила користування громадським транспортом.
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:20
Очередная дурня.Транспорта нет,а закон о его использовании принимаем,потому,что требует ес.Очень жаль,что министры в этой отрасли деградируют в обратной прогрессии.омелян оказался "цветочком".
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