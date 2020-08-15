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ТОП-5 областей за темпами
реалізації програми "Велике...

ТОП-5 областей за темпами реалізації програми "Велике...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:46

ТОП-5 областей за темпами реалізації програми "Велике...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку громад та територій оприлюднив перелік лідерів серед регіонів за результатами програми "Велике будівництво".

Дивися повний текст ТОП-5 областей за темпами реалізації програми \"Велике будівництво\".
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