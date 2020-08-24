RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 74757677>
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:21

Replay
Ви все правильно пишете.
Помиляєтесь тільки в оцінці життя.
Немає в Білорусії ні якісної медицини, ні якісної освіти, ні дешевої комуналки(точніше її вже не буде, і не через протести, а через те що газ Білорусія з 2020р. отримує по світових цінах)
Щодо заробітчан - білоруси масово не їдуть(і не поїдуть) на заробітки не тому що в них все прекрасно, а тому що в них такий менталітет(на відміну від українців, поляків).
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2382
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 14:20

  Replay написав:Да потому, что реальная зарплата в Украине, 200-300 баксов, при коммуналке - 100 баксов за панельную двушку, платной медицине(сколько зубы стоит сделать, поинтересуйтесь), жестоких налогах на бизнес и сумасшедшей коррупции!

Якщо в Україні "реальна" 200-300$ - то яка в Білорусії?
Комуналка 100$ для 2-х кімнатної квартири - це брехня. Я плачу за 3-х кімнатну зараз 1100 грн.
А в Білорусії зуби безплатно роблять?
"жестоких налогах на бизнес и сумасшедшей коррупции" - чомусь при цих всіх прюшках, рівень сервісу у нас вищий ніж в Білорусії? Зайдіть в наш супермаркет і білоруський - різниця очевидна і не на користь білоруського.
Ціни - чому не згадуєте ціни? Рівень цін вищий ніж у нас.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2382
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:33

Re: Політична ситуація в Білорусі

Replay написав:
P.S. Основное отличие Беларуси и Украины, в отсутствии там олигархов и корумпированных чиновников!


Еше одно очень важное отличие в индексе счастья

Мировой индекс счастья – 2020

1. Финляндия
2. Дания
3. Швейцария
4. Исландия
5. Норвегия
...
75. Беларусь
...
123. Украина
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18157
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4367 раз.
Подякували: 7067 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:38

Коммуналка 1100 грн?
Не верю!
Отопление зимой, за 50 квадратов, выходило около 2000 грн!
Накидывайте воду, газ, свет и услуги ЖЭКа!
В 100 баксов не влезть!
В этом году - ДОРОЖЕ все выходит....

Счастье?
Ну, мои "соседи" были очень счастливы, когда мне машину новую разбили...
Это отдельная тема!
Человек счастлив тогда, когда ему лучше, чем соседям!
Наблюдал за стариками... какое счастье у них, после похорон более молодого соседа! ДРЦГА!!!!
"Я его -пережил!" :D

Почитайте "Пятикнижие"!
Там все ответы на вопросы, касаемо "гомо-сапиенс".
И не путайте "Новый Завет", книгу для "славян", смысл жизни которых - Работать на рабовладельца. :D
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2050
З нами з: 20.06.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:58

  zРадио написав:
У сторонников Лукашенко сейчас нааааамного меньше оснований выходить в его поддержку, чем у противников - выходить на протест. Этой же поведенческой особенностью воспользовались и технологи майдана в 2014-м, соврав, что вся Украина, кроме проплаченных титушек - против власти...

Потому что, этих сторонников нет. Даже по приказу сверху, пришлось по всей стране набирать "сторонников"

В стране, где якобы 80% ЗА. Президент не бегает в бронике с автоматом наперевес
И не наряжает своего сына в экип с автоматом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5121
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:09

  pesikot написав:В стране, где якобы 80% ЗА. Президент не бегает в бронике с автоматом наперевес
И не наряжает своего сына в экип с автоматом


Согласен. Главнокомандующий с автоматом - это не так эффектно, как мирний мітингувальник с винтовкой :mrgreen:

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7222
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 2905 раз.
 
Профіль
6
5
3
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:11

  pesikot написав:
  zРадио написав:
У сторонников Лукашенко сейчас нааааамного меньше оснований выходить в его поддержку, чем у противников - выходить на протест. Этой же поведенческой особенностью воспользовались и технологи майдана в 2014-м, соврав, что вся Украина, кроме проплаченных титушек - против власти...

Потому что, этих сторонников нет. Даже по приказу сверху, пришлось по всей стране набирать "сторонников"

В стране, где якобы 80% ЗА. Президент не бегает в бронике с автоматом наперевес
И не наряжает своего сына в экип с автоматом


Срадио московський бот,спеціально Майдан пише з малою букви,принижуючи нас. Які ще потрібні докази адміни?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
Повідомлень: 1288
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:15

2020-08-24

2020-08-24

1) Лукашенко прилетел ко Дворцу независимости в бронежилете и с автоматом в руках (видео)

Коля взял автомат: соцсети взорвались мемами о вооруженном сыне Лукашенко
Зображення

2) В МИД указали на фундаментальное отличие Революции Достоинства в Украине от протестов в Беларуси
«Мы считаем, что белорусы прежде всего выражают свое недовольство правящей элитой, которая десятилетиями удерживает власть в стране, но речь не идет сейчас в Беларуси о выборе движения этой страны», - добавил глава МИД.

Об этом я пишу с самого первого дня протестов в Белоруссии
Что, белоруссы против конкретно Лукашенко. При этом, всё остальное, менять не хотят

3) "Это ваши люди": Лукашенко призвал простить силовиков, издевавшихся над протестующими
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что силовиков, которые избивали и стреляли по протестующим, нужно простить

У Луки явные психиатрические расстройства.

4) Лукашенко бросил военных к границе с Литвой, чтобы "не допустить" воздушные шарики (фото)
Минобороны Беларуси предупредило пересечение белорусско-литовской границы восьми воздушных шариков с «антигосударственной символикой»
...
Позже в Минобороны добавили, что предупредили попадание в страну шариков благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 без применения оружия

МИ-24 ? Против шариков ? Серьёзно ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5121
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:16

  Ethereum написав:спеціально Майдан пише з малою букви,принижуючи нас. Які ще потрібні докази адміни?


Я и слово "бог" пишу с маленькой - у каждой субкультуры свои святыни. И люди, не входящие в них, вольны не соблюдать эти бесконечные "брендбуки". Вольны даже не знать о них!

  Ethereum написав:Срадио московський бот


А за огульное оскорбление тебе, провокатору, первому не мешало бы в бан сходить!
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 24 сер, 2020 16:19, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7222
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 2905 раз.
 
Профіль
6
5
3
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:17

  zРадио написав:Согласен. Главнокомандующий с автоматом - это не так эффектно, как мирний мітингувальник с винтовкой :mrgreen:

А по сути, что ты хотел сказать ?

Недели через 2 недели ты сам будешь доказывать, что Лукашенко сошёл с ума :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5121
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 74757677>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.