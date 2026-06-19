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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:28
airmax78
Вміст фруктози залежить від сорту та стиглості, але в середньому на 100 г свіжих ягід/плодів:
* Полуниця — близько 2,0–2,5 г фруктози.
* Черешня — близько 4,0–5,0 г фруктози.
фруктозою все одно захоплюватися не варто, рекомендується не більше 30-40 г в день.
Їжте ягоди , поки є, не кажіть дурниць
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 19 чер, 2026 17:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:30
airmax78 написав:
Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.
Последняя оговорка лишняя, ибо арахис не является орехом. Он относится к бобовым, т.е. близкий родственник фасоли.
ЗЫ Я не для того забрался на вершину пищевой пирамиды, чтобы питаться травой (с) 😁
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