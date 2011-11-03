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Finance.ua научился запоминать
вашу языковую версию

Finance.ua научился запоминать вашу языковую версию
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:40

Finance.ua научился запоминать вашу языковую версию

Информационный портал — это большой труд не только редакторов и журналистов, но и тех, кто стоит за созданием технической стороны сайта — команды разработчиков. Эти ребята каждый день трудятся, чтобы сделать портал Finance.ua максимально удобным для читателей.

Так, благодаря их работе, Finance.ua научился запоминать языковую версию пользователя. И вам больше не потребуется постоянно выбирать язык.

Что это значит: при повторном посещении Finance.ua будет открываться та версия сайта, которую выбирали прежде.

Удобно! Команда разработки пообещала на этом не останавливаться. Готовим для вас еще множество небольших... и больших обновлений и улучшений.

Рассчитывайте на Finance.ua!
Ірина_
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