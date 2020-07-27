|
|
|
У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:28
ALexxxS написав:
p_a_l
Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику
Наверно вы там только ночуете.
И при выходе из квартиры вырубаете тумблер на электрику. Чтобы и холодильник зря не молотил.
Зе-Чмо
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3031
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:41
p_a_l написав: ALexxxS написав:
p_a_l
Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику
Наверно вы там только ночуете.
И при выходе из квартиры вырубаете тумблер на электрику. Чтобы и холодильник зря не молотил.
Ну то, что дома я с 19:00, а то и с 20:00 до 9:00 - тут не поспоришь. И большую часть времени сплю - тоже факт. В остальном, все товарищи вышеотписавшиеся - пальцем в небо.
Семья из - 4 человек. Газ плита с газовой духовкой - 10 грн в месяц ,вот прям щас оплатил. Бойлер - только на душ подключен - от 2 до 3 недель в год пользуемся. Хлебопечки нет - каюсь))). Два телика, два ноута, стиралка автомат в рабочем состоянии
, еда в холодильнике не пропадает))) Уже давно не студент и тем более не бобыль
-
ALexxxS
-
-
- Повідомлень: 688
- З нами з: 23.04.10
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:43
p_a_l написав: ALexxxS написав:
p_a_l
Вы то школьнику покупаете рюкзак за 2000грн. и рубашки по 800 грн в сезон скидок, то переживаете о стоимости электричества))) Которое стоит копейки. я не представляю, что надо делать, чтоб потратить на свет больше 600-700 грн. Наверно, отапливать помещение квадратов на 100 и заряжать тот же электрокар - так тут экономия на газе или ЦО и бензине. Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику
Копейки будете считать потом.
Для реального понимания цены, нужно сравнить стоимость бензина на сто километров и стоимость электричества. Бензин разделить на электричество и этот коэффициент умножить на сегодняшнюю стоимость электроэнергии.
Это и будет приблизительная реальная цена в ближнем будущем.
Бесплатно ездить вам никто не даст. Тут у монополистов идея такая, чтобы и авто зарабатывало им миллиарды и населению тарифы электроэнергии на 10 помножить. Это гораздо выгоднее чем нефть с газом толкать.
И я не писал что именно я буду выть. Может и буду не дай бог если обанкрочусь.
Я не сторонник теории заговоров
-
ALexxxS
-
-
- Повідомлень: 688
- З нами з: 23.04.10
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:04
p_a_l написав:
Для реального понимания цены, нужно сравнить стоимость бензина на сто километров и стоимость электричества. Бензин разделить на электричество и этот коэффициент умножить на сегодняшнюю стоимость электроэнергии.
Для реального
понимания цены не забудьте к стоимости электричества прибавить стоимость литиевого аккумулятора который нужно менять каждые 5 лет независимо от того ездит автомобиль или нет.
Вариант номер два: проверенные временем троллейбусы и трамваи (особенно вторые) - там ни аккумуляторов ни дорожного полотна не надо.
И, кстати, стоимость проезда что в городском электротранспорте, что в его нефтяных вариациях - одинакова. Так в чём же выгода для пассажира от перехода на электро?
-
Grover
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 05.04.11
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 19:58
Grover написав: ALexxxS написав:
утюг тоже постарайтесь обновить до современных
Утюг просто убил наповал
Кондиционер, бойлер, электроплита, хлебопечка та же ничего не потребляют в сравнении со светодиодными лампами и плазмой?
Бойлер, электроплита - занимают 90% от потребления (у кого они есть).
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3824
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 797 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 сер, 2020 22:56
Джон написав:
Разницу 150=90=60кВт добирать бензогенератором Генератор где то на 1 литр выдает до 3кВт энергии 60/3=20 литров топлива докупать в месяц.. 20*25 грн/литр = 500 грн. В зависимости от сезона будете от 250 до 500 грн экономить ...за пару - тройку лет система окупиться.. Если генератор перевести на пропан с баллона то будет еще дешевле...
оно то так, только ваш бизнес-план подходит для частного дома, а вот с бензогенератором на балконе могут быть проблемы. Вроде есть закон запрещающий прогревать автомобили под окнами домов. Думаю что бензогенератор тоже можно подтянуть под этот закон.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 3040
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 8742 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 06:53
BIGor написав: Grover написав: ALexxxS написав:
утюг тоже постарайтесь обновить до современных
Утюг просто убил наповал
Кондиционер, бойлер, электроплита, хлебопечка та же ничего не потребляют в сравнении со светодиодными лампами и плазмой?
Бойлер, электроплита - занимают 90% от потребления (у кого они есть).
У меня бойлер и электроплита занимают где-то 60-70%, но всё равно меньше 600кВт в месяц очень редко выходит. А у кого накручивает до ста, тех я поздравляю- у них счетчик сломан. У моих родителей и 60 кВт в месяц не накручивает, хотя всё время дома и палят свет как только могут. Счетчик стоит старый, черный с годов 70-х. Так что радуйтесь, что счетчик показывает левые данные, а то заменят и прозреете сразу : )
-
Forum
-
-
- Повідомлень: 349
- З нами з: 30.11.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|58
|
|
|11
|477
|
|
|12
|1194
|
|