У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського...

Додано: Сер 19 сер, 2020 15:41

p_a_l написав: ALexxxS написав: p_a_l

Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику p_a_lЯ живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику

Наверно вы там только ночуете. И при выходе из квартиры вырубаете тумблер на электрику. Чтобы и холодильник зря не молотил. Наверно вы там только ночуете.И при выходе из квартиры вырубаете тумблер на электрику. Чтобы и холодильник зря не молотил.

Ну то, что дома я с 19:00, а то и с 20:00 до 9:00 - тут не поспоришь. И большую часть времени сплю - тоже факт. В остальном, все товарищи вышеотписавшиеся - пальцем в небо.Семья из - 4 человек. Газ плита с газовой духовкой - 10 грн в месяц ,вот прям щас оплатил. Бойлер - только на душ подключен - от 2 до 3 недель в год пользуемся. Хлебопечки нет - каюсь))). Два телика, два ноута, стиралка автомат в рабочем состоянии, еда в холодильнике не пропадает))) Уже давно не студент и тем более не бобыль