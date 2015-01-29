RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Проблема с SWIFT переводом на
IBAN номер (из кошелька систем

Проблема с SWIFT переводом на IBAN номер (из кошелька систем
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:16

Проблема с SWIFT переводом на IBAN номер (из кошелька систем

Добрый день.
Американская контора выслала мне деньги на кошелек системы i-payout.
Я неоднократно уже пользовался этой системой ранее и в общем все было ок.
Обычным свифтом деньги из кошелька попадали на мой текущий долларовый счет в Украине (ОТП банк).

Но с переходом Украины на IBAN возникла проблема.

При оформлении свифт-перевода система естественно требует ввести Account Number. И не пропускает в это поле IBAN (стоит похоже ограничение на только цифры).
Писал в саппорт i-payout: смотрят на меня как на идиота - зачем ты пишешь IBAN в поле номер счета? Наш банк (в США) не работает с IBAN. Пиши туда обычный номер счета.
Звонил в саппорт ОТП (и ходил в отделение): твой номер счета - это номер IBAN. Со всеми цифрами и буквами. Никакой другой свифт не дойдет.

Попробовал внести номер счета без лишних букв (начиная с 2620) - деньги потерялись. Месяц общался с i-payout, чтоб их нашли и вернули в кошелек.
У знакомого была такая же проблема. Говорит удалось вывести указав IBAN без UA на счет в Привате. И я совсем не понимаю каким образом это получилось.


Собственно вопрос. Может ли быть, что ОТП просто не умеет работать с IBAN? Что они как-то слишком буквально поняли переход на эту систему. И на самом деле обычный свифт-перевод возможен и без него.

Иначе глупость какая-то выходит. IBAN вводили якобы для того, чтоб сделать переводы легче. А по факту стало все наоборот.
hellraizer03
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Самая маленькая комиссия по SWIFT переводам 1, 2, 3
Anonymous » Вів 01 чер, 2010 18:12
24 42868
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 22:41
Makepeace
Как получить SWIFT от юр лица? 1, 2
Sultan19 » Чет 29 січ, 2015 16:54
10 8836
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 08:06
proftpd66
Принять большой SWIFT в USD 1, 2
Гимилас » П'ят 22 бер, 2019 11:47
12 3097
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 бер, 2019 13:35
Type1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.