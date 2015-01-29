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Проблема с SWIFT переводом на
IBAN номер (из кошелька систем

Проблема с SWIFT переводом на IBAN номер (из кошелька систем
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:16

Проблема с SWIFT переводом на IBAN номер (из кошелька систем

Добрый день.
Американская контора выслала мне деньги на кошелек системы i-payout.
Я неоднократно уже пользовался этой системой ранее и в общем все было ок.
Обычным свифтом деньги из кошелька попадали на мой текущий долларовый счет в Украине (ОТП банк).

Но с переходом Украины на IBAN возникла проблема.

При оформлении свифт-перевода система естественно требует ввести Account Number. И не пропускает в это поле IBAN (стоит похоже ограничение на только цифры).
Писал в саппорт i-payout: смотрят на меня как на идиота - зачем ты пишешь IBAN в поле номер счета? Наш банк (в США) не работает с IBAN. Пиши туда обычный номер счета.
Звонил в саппорт ОТП (и ходил в отделение): твой номер счета - это номер IBAN. Со всеми цифрами и буквами. Никакой другой свифт не дойдет.

Попробовал внести номер счета без лишних букв (начиная с 2620) - деньги потерялись. Месяц общался с i-payout, чтоб их нашли и вернули в кошелек.
У знакомого была такая же проблема. Говорит удалось вывести указав IBAN без UA на счет в Привате. И я совсем не понимаю каким образом это получилось.


Собственно вопрос. Может ли быть, что ОТП просто не умеет работать с IBAN? Что они как-то слишком буквально поняли переход на эту систему. И на самом деле обычный свифт-перевод возможен и без него.

Иначе глупость какая-то выходит. IBAN вводили якобы для того, чтоб сделать переводы легче. А по факту стало все наоборот.
hellraizer03
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:30

Re: Проблема с SWIFT переводом на IBAN номер (из кошелька си

  hellraizer03 написав:Попробовал внести номер счета без лишних букв

Номер счёта без лишних букв начинается с 593 (для ОТП).

  hellraizer03 написав:Наш банк (в США) не работает с IBAN.

ХЗ что они имели ввиду, но IBAN это не платежная система - с ним не надо работать.
  hellraizer03 написав:Пиши туда обычный номер счета.

Так IBAN - это и есть номер счёта.
  sal написав:Не для легче, а как на Западе.

При чём тут вообще ОТП если проблемы с отправкой платежа? ОТП получает деньги, если они зайдут в систему SWIFT то они полюбому дойдут по ОТП и ОТП останется лишь перекинуть деньги на твой счёт со своего транзитного счёта. И таких платежей с прошлого года через ОТП прошли тыщи.
  hellraizer03 написав:IBAN вводили якобы для того, чтоб сделать переводы легче. А по факту стало все наоборот.

Они и стали легче: вместо трех полей остаётся заполнять лишь два поля. Плюс вместе с IBAN была позаимствована идея QR-кода с информацией о платеже и теперь можно заплатить по счёте просто просканировав код и не вводя ничего вручную.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:30

Заголовок темы не удачно сохранил. Речь о системе i-payout.

  vitaliy_berdinskikh написав:Номер счёта без лишних букв начинается с 593 (для ОТП).

IBAN в ОТП выглядит как
UA 65 300528 000002620........
593 - это вторая часть МФО ОТП. В чем логика начинать именно с нее?
Ну и в поддержке ОТП четко сказали, что мой номер это все 29 символов.

  vitaliy_berdinskikh написав:ХЗ что они имели ввиду, но IBAN это не платежная система - с ним не надо работать.
Так IBAN - это и есть номер счёта.

Я понимаю, что это не система.
В поле "номер счета" кошелька запрещены буквы. Я просил саппорт i-payout снять это ограничение - они отвечают, что им нужен номер счета а не IBAN. Дословный ответ - наш банк не работает с IBAN.
Понятно, что там в саппорте тоже не большие умы сидят.

  vitaliy_berdinskikh написав:ОТП останется лишь перекинуть деньги на твой счёт со своего транзитного счёта.

Да, но ОТП это не делает. Потому, что в этом свифте нет правильного номера счета (а они считают, что номер счета строго равен номеру IBAN)

Не для легче, а как на Западе.
ну вот i-payout из США. США вроде как запад.
hellraizer03
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:37

Re: Проблема с SWIFT переводом на IBAN номер (из кошелька си

  hellraizer03 написав:93 - это вторая часть МФО ОТП. В чем логика начинать именно с нее?

Ты ж сам написал что логика в том чтоб без лишних букв.

Да, забыл я что лидером идет контрольное число и только потом МФО. Но не суть важно: номер счёта без букв никак не может начинаться с 2620 - эти цифры глубого внутри номера счёта.

Поскольку номер счёта важен только для самого банка получателя и не важен для банка-отправителя и банка-корреспондента то думаю что они в ОТП наверняка разберутся если в номере не будет букв: некоторые банки при приёме внутриукраинских платежей так и делают - выкидывают буквы поскольку и так понятно что это номер счёта украинского банка.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hellraizer03 написав:93 - это вторая часть МФО ОТП. В чем логика начинать именно с нее?

номер счёта без букв никак не может начинаться с 2620 - эти цифры глубого внутри номера счёта.

2620 это то с чего начинались номера счетов до ввода IBAN. Собственно 2620 это и есть номер счета в плане счетов банка 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб".
Ну и так мне посоветовал один не очень умный представитель саппорта ОТП (Остальные 3 попытки добиться от них ответа, можно или нет без УА - привели к ответу - НЕЛЬЗЯ!)
С точки зрения логики номер счета без букв это 000002620........ - расшифровка IBAN так и называет эту часть. Но пробовать так, после настолько однозначного ответа ОТП, мне не хочеться. Опять потом месяц выводить обратно на кошелек деньги.

Поскольку номер счёта важен только для самого банка получателя и не важен для банка-отправителя и банка-корреспондента то думаю что они в ОТП наверняка разберутся если в номере не будет букв: некоторые банки при приёме внутриукраинских платежей так и делают - выкидывают буквы поскольку и так понятно что это номер счёта украинского банка.

Ну вот похоже ОТП этого делать не собирается.
Пока я склоняюсь к тому, чтобы пойти попробовать попинать саппорты других украинских банков на предмет того, дойдут ли до моего счета в их банке деньги, если номер счета указан не полностью.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:08

Re: Проблема с SWIFT переводом на IBAN номер (из кошелька си

  hellraizer03 написав:С точки зрения логики номер счета без букв это 000002620.

После перехода на IBAN МФО стал составной частью номера счёта, потому номер счёта без кода страны начинается с первой цифры после когда страны и включает и старый номер счёта и МФО.
  hellraizer03 написав:2620 это то с чего начинались номера счетов до ввода IBAN. Собственно 2620 это и есть номер счета в плане счетов банка 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб".

С января или когда там окончательно завершили переход счетов 2620 и прочих не существует.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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