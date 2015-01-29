Проблема с SWIFT переводом на IBAN номер (из кошелька систем

Додано: Сер 19 сер, 2020 21:16

Добрый день.

Американская контора выслала мне деньги на кошелек системы i-payout.

Я неоднократно уже пользовался этой системой ранее и в общем все было ок.

Обычным свифтом деньги из кошелька попадали на мой текущий долларовый счет в Украине (ОТП банк).



Но с переходом Украины на IBAN возникла проблема.



При оформлении свифт-перевода система естественно требует ввести Account Number. И не пропускает в это поле IBAN (стоит похоже ограничение на только цифры).

Писал в саппорт i-payout: смотрят на меня как на идиота - зачем ты пишешь IBAN в поле номер счета? Наш банк (в США) не работает с IBAN. Пиши туда обычный номер счета.

Звонил в саппорт ОТП (и ходил в отделение): твой номер счета - это номер IBAN. Со всеми цифрами и буквами. Никакой другой свифт не дойдет.



Попробовал внести номер счета без лишних букв (начиная с 2620) - деньги потерялись. Месяц общался с i-payout, чтоб их нашли и вернули в кошелек.

У знакомого была такая же проблема. Говорит удалось вывести указав IBAN без UA на счет в Привате. И я совсем не понимаю каким образом это получилось.





Собственно вопрос. Может ли быть, что ОТП просто не умеет работать с IBAN? Что они как-то слишком буквально поняли переход на эту систему. И на самом деле обычный свифт-перевод возможен и без него.



Иначе глупость какая-то выходит. IBAN вводили якобы для того, чтоб сделать переводы легче. А по факту стало все наоборот.