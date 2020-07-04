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Чи варто вкладатися в хрущовки
і сталінки - думка експерта

Чи варто вкладатися в хрущовки і сталінки - думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:47

Чи варто вкладатися в хрущовки і сталінки - думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Працездатне населення готове платити більше за комфорт.

Дивися повний текст Чи варто вкладатися в хрущовки і сталінки - думка експерта.
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