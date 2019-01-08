Finance.ua: Як заробити на хендмейді

Де і як продавати ручну роботу Ви маєте хобі? На ньому можна заробити! Не важливо, чим ви захоплюєтеся: вишиваєте, робите м'які іграшки, авіамоделі, гаманці зі шкіри або щось інше. Якщо ваші роботи цікаві і самобутні, вони будуть затребуваними. Є маса покупців, готових купувати недешеву ручну роботу. Потрібно тільки знати, де і як її продавати. Ми поспілкувалися з кількома майстрами і зібрали їхні рекомендації щодо цього.
попытался только что выставить свои работы на сайтах uamade.ua handmadeua.com.ua Интернет Ярмарка TARG autorshop.com.ua CUDESA.net это все обман ,сайты существуют но выставить на них свои работы не возможно ,брехуны !!!! Получилось выставить на сайтах Skrynya.ua OLX.ua пишу что бы другие не тратили свое время на пустых сайтах ,первые сайты это обман !!!!
kl37 написав:попытался только что выставить свои работы на сайтах uamade.ua handmadeua.com.ua Интернет Ярмарка TARG autorshop.com.ua CUDESA.net это все обман ,сайты существуют но выставить на них свои работы не возможно ,брехуны !!!! Получилось выставить на сайтах Skrynya.ua OLX.ua пишу что бы другие не тратили свое время на пустых сайтах ,первые сайты это обман !!!!
Попробуйте https://www.etsy.com/ И рынок будет не только Украина, и цены можно ставить европейские. Брали там несколько раз реально классные, уникальные вещи
Чтобы , реально выставить на сайты свои поделки и скилл, нужно реально поставить перед собой цель и составить четкий план действий по реализации проекта. Описать действий и инструменты которые вы будете использовать по продвижению промо компаний , которые будут только положительно влиять на создание воронок трафика вашего товара, анализировать своих конкурентов, трезво оценивать свой скил, что позволит осуществлять конверсию.