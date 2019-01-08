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Finance.ua: Як
заробити на хендмейді

Finance.ua: Як заробити на хендмейді
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:35

Finance.ua: Як заробити на хендмейді

Пропонуємо до обговорення:
Де і як продавати ручну роботу
Ви маєте хобі? На ньому можна заробити! Не важливо, чим ви захоплюєтеся: вишиваєте, робите м'які іграшки, авіамоделі, гаманці зі шкіри або щось інше. Якщо ваші роботи цікаві і самобутні, вони будуть затребуваними. Є маса покупців, готових купувати недешеву ручну роботу. Потрібно тільки знати, де і як її продавати. Ми поспілкувалися з кількома майстрами і зібрали їхні рекомендації щодо цього.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:09

талант + витримка для реалізації своїх творів
anatoliy36
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 09:04

попытался только что выставить свои работы на сайтах
uamade.ua
handmadeua.com.ua
Интернет Ярмарка TARG
autorshop.com.ua
CUDESA.net
это все обман ,сайты существуют но выставить на них свои работы не возможно ,брехуны !!!!
Получилось выставить на сайтах
Skrynya.ua
OLX.ua
пишу что бы другие не тратили свое время на пустых сайтах ,первые сайты это обман !!!!
kl37
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 09:25

Re: Finance.ua: Як заробити на хендмейді

kl37 написав:попытался только что выставить свои работы на сайтах
uamade.ua
handmadeua.com.ua
Интернет Ярмарка TARG
autorshop.com.ua
CUDESA.net
это все обман ,сайты существуют но выставить на них свои работы не возможно ,брехуны !!!!
Получилось выставить на сайтах
Skrynya.ua
OLX.ua
пишу что бы другие не тратили свое время на пустых сайтах ,первые сайты это обман !!!!
Попробуйте https://www.etsy.com/
И рынок будет не только Украина, и цены можно ставить европейские. Брали там несколько раз реально классные, уникальные вещи
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 10:03

Ваш совет уже не актуален, т.к. с апреля не регистрируют новые магазины из Украины
milini_mini
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 07:45

Чтобы , реально выставить на сайты свои поделки и скилл, нужно реально поставить перед собой цель и составить четкий план действий по реализации проекта. Описать действий и инструменты которые вы будете использовать по продвижению промо компаний , которые будут только положительно влиять на создание воронок трафика вашего товара, анализировать своих конкурентов, трезво оценивать свой скил, что позволит осуществлять конверсию.
minosv_mob
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