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Біоенергетика створить нові робочі місця та зменшить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 сер, 2020 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності.
Дивися повний текст Біоенергетика створить нові робочі місця та зменшить залежність від газу - експерти
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Додано: Вів 25 сер, 2020 15:06
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