Відповідне рішення прийнято на засіданні комісії, передає Енергореформа.
Дивися повний текст В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 20:46
В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:20
Епоха бідності для Ахмєтова скінчилася, раніше скінчилася для Коломойського.
По переду місцеві вибори....
Всі зможуть подякувати владі
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:13
Додано: Нед 27 вер, 2020 11:49
А нельзя писать нормальным, людским языком, а не для высоких умов...из большинства прочитавших пост, шо там написано зразумiють, энергетики и мошенники от энергетики....
Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:14
ashandyrev
Новий привід для підвищення тарифів на електроенергію, а в слід за цим на всі інші товари та зростання інфляції.
Це якщо коротко і оминаючи весь ланцюжок причинно-наслідкових зв'язків.
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