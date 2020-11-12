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В Україні ввели
RAB-тарифи на електроенергію

В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:46

В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення прийнято на засіданні комісії, передає Енергореформа.

Дивися повний текст В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:46

У цього тарифу дуже правильна назва.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:26

Дякуемо геть-мэну!
И за "зеленые" тарифы тоже
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:28

Украина,вставай!
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:20

Епоха бідності для Ахмєтова скінчилася, раніше скінчилася для Коломойського.
По переду місцеві вибори....
Всі зможуть подякувати владі
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:13

  NetSerpent написав:У цього тарифу дуже правильна назва.


те кто вводят это знают, умеют:

вРоттердам
RAB
да тот же "Зеленый"
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:17

Слава Ахмет хану!Слава!Что мы без него делали,убогие...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:49

А нельзя писать нормальным, людским языком, а не для высоких умов...из большинства прочитавших пост, шо там написано зразумiють, энергетики и мошенники от энергетики....
ashandyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:14

ashandyrev
Новий привід для підвищення тарифів на електроенергію, а в слід за цим на всі інші товари та зростання інфляції.
Це якщо коротко і оминаючи весь ланцюжок причинно-наслідкових зв'язків.
silver_arrow_ua
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