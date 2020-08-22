Про це сьогодні на брифінгу заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Дивися повний текст В ООН розповіли про збитки індустрії туризму через коронавірус.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 23:41
В ООН розповіли про збитки індустрії туризму через...
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Дивися повний текст В ООН розповіли про збитки індустрії туризму через коронавірус.
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