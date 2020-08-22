RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН розповіли про збитки
індустрії туризму через...

В ООН розповіли про збитки індустрії туризму через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 23:41

В ООН розповіли про збитки індустрії туризму через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сьогодні на брифінгу заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Дивися повний текст В ООН розповіли про збитки індустрії туризму через коронавірус.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90036
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 23:41

А судя по стоимости акций - все отлично!
bch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 02.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Американець через банківську помилку розбагатів на $2,5 млрд
R2 » Вів 25 сер, 2020 19:12
2 128
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 21:45
svyatoslav_hromyak
В Україні через кілька тижнів виростуть податки для...
R2 » Суб 22 сер, 2020 16:06
1 136
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 16:06
freeze
У Мінфіні розповіли, скільки акцизного податку з...
R2 » Сер 19 сер, 2020 17:54
3 131
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 19:21
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88968)
31.08.2020 08:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.