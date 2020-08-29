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ЗМІ назвали порушника, який третій тиждень курсує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:27
Пропонуємо до обговорення:
Третій тиждень поспіль порушником вагових норм залишається одеська компанія "СПМК -17".
Дивися повний текст ЗМІ назвали порушника, який третій тиждень курсує Україною на перевантажених фурах
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Додано: Вів 01 вер, 2020 20:27
Сколько фактически уплачено штрафов?Начислено-это ни о чем.
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