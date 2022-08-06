Додано: Суб 08 лис, 2025 14:15

Все дещо простіше, пане «претог».

За моєю філософією життя я змінюю місця проживання не рідше, ніж один раз на 8 років.

Завжди графік зміни нагадує праву частину графіка функції у=х3.

Починав - як велика радість - з 1-к квартири, яку виміняв на авто Tavria-1102 (людина потім продала те авто в Польщі). Потім 1-к змінив на 2-к без доплати. Зробили якісний ремонт та поміняли з доплатою на 3-к в тому ж районі. Та 3-к була убита і таргани жили прямо в стінах. Коли відірвав шпалери в коридорі - то завалилася вся штукатурка.

Зробили якісний ремонт - і це було не дешево і не швидко) і в той самий день побачили оголошення з пропозицією змінити на інший - більш приємний район міста. Без доплати - але знову квартира убита.

Зробили якісний ремонт - і це було не дешеве в не швидко - через деякий час продали та побудували 2-о поверховий будинок за ті самі гроші - копійка в копійку.

Не варто говорити, що і той будинок було продано і з профітом.

Після цього виникло питання інвестувати за кордон. Я вибирав з багатьох країн, в яких особисто бував: а це і Грузія, де щорічно катався на лижах, і Польщя, де щорічно катався на лижах, і Словаччина, де щорічно катався на лижах, і Італія, де щорічно катався на лижах.



А остаточний вибір в 2017 році впав на Анталію, куди прилетів літаком із Львова, де зараз не проживаю, але маю квартиру (якщо хочете інвестиція).



Про свій досвід інвестицій та вибору країни проживання і активно ділився на заснованій гілці «Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість», звертаючи увагу на юридичні аспекти проживання та інвестицій за кордоном. Бо на той час Туреччина була найбільш безпроблемною та легкою для інвестицій країною: прилетів в неділю - в понеділок подивився квартиру - в середу оформив право власності - в четвер замовив меблі та побутову техніку - в пʼятницю все встановили - в суботу вилетів додому в Херсон (це так точно сталося в вересні 2019 року з моїми приятелями, з якими раніше відпочивали в Форосі).



Зверніть увагу на слова «для себе, а не в оренду».

Це принципово.



Та гілка існувала з квітня 2018 по червень 2021 року. В червні 2021 року я попросив її закрити, бо туди сповзлася вся гидомирна шушера, яку тільки можна уявити.

Гілка почала нагадувати лепрозорій і філію психлікарні: сповзлися в лохміттях всі невдахи по життю, всі, хто в житті грав в «неправильні» лотереї, та робив «неправильні» інвестиції. Гадаю дехто працював пацієнтом психлікарні - проти мене особисто - і за гроші.

Всі ці нещасні звинувачували у своїх карколомних помилках мене за мою нещасну інвестицію в сумі 49 500$ (квартира 1+1).



Це замість того, щоби думати головОМ, а не ногОМ.



Саме в ті роки я на форумі сформулював - увага - це було до війни - в 2021 році - «Три закони akurt’a” щодо інвестицій за кордон.



Якби учасники форуму керувалися тими законами, то багато хто мав би на сьогодні «запасний аеродром», як маю на сьогодні його я та три моїх товариша, у яких вистачило розуму мене послухати. Ці три варіанти - реалізовані моїми друзями - все моє надбання в період з 2018 по 2025 роки. З них двоє мешкають в UK та в Germany, а один зараз в інвестиції вересня 2019 року (квартира 2+1 в новому будинку від дуже відомого забудовника було куплено за 92 000€).

Давали людині 200 000+€ - не віддав. Причина проста: він з Херсона.



Тому я - дивлячись на праву гілку графіка функції у=х3 («ікс в кубі») не звертаю увагу на психічно хворих та йду далі - якщо і інвестую, то виключно для себе.



Гадаю відповів на ваше питання.

Поплававши щойно і прямо зараз в ще теплому Середземному морі.