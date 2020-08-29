Третій тиждень поспіль порушником вагових норм залишається одеська компанія "СПМК -17".
Дивися повний текст ЗМІ назвали порушника, який третій тиждень курсує Україною на перевантажених фурах.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 20:27
ЗМІ назвали порушника, який третій тиждень курсує...
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Дивися повний текст ЗМІ назвали порушника, який третій тиждень курсує Україною на перевантажених фурах.
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:38
З таким штрафом, вигідніше заплатити ніж ще раз фуру гнати і ЗП водію платити.
Регулярні порушення свідчать про те що потрібно діяти і змінювати підхід.
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