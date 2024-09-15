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Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 07 вер, 2024 15:56
Де Банк Власний Рахунок?
там є кешбек, там є пропозиції від партнерів, там є Кредитний Ліміт
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quadro_tony_da
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Додано: Суб 07 вер, 2024 16:02
quadro_tony_da написав:
там є кешбек
Там бонуси
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chipmunk
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Додано: Суб 07 вер, 2024 16:16
chipmunk це синонім
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 09 вер, 2024 14:37
Шановні форумчани, приєднуйтеся до обговорення теми:Національний кешбек
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Ірина_
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Додано: Пон 16 вер, 2024 10:06
ПУМБ "Все можу": категорії КБ надаються індивідуально, а не так як вказано в категоріях.
Наприклад, у мене нема КБ на продукти, нема на АЗС, як вказано у статті (взагалі, нічого цікавого... тільки комунальні платежі).
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Hennady
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Додано: Пон 16 вер, 2024 10:14
Hennady написав:
ПУМБ "Все можу": категорії КБ надаються індивідуально, а не так як вказано в категоріях.
Наприклад, у мене нема КБ на продукти, нема на АЗС, як вказано у статті (взагалі, нічого цікавого... тільки комунальні платежі).
багато є банків що дають індивідуально..
Сенс теж
і інші
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greenozon
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Додано: Вів 01 жов, 2024 08:39
Забули ще Райффайзен банк.
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ded67
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Додано: Вів 01 жов, 2024 12:09
і новачка - Кредит Дніпро
теж почав із КБ бавитись
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greenozon
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Додано: Вів 01 жов, 2024 14:33
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Ірина_
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