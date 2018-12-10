В Приваті зараз із цікавого в мене:
Медицина та краса, енергоощадна техніка, кафе ресторани, дім та ремонт, АЗС - 5%
Одяг -3%
А також пропозиція за оформлення ОЧ кешбек на все 3% на 3 місяця.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:22
В Приваті зараз із цікавого в мене:
Медицина та краса, енергоощадна техніка, кафе ресторани, дім та ремонт, АЗС - 5%
Одяг -3%
А також пропозиція за оформлення ОЧ кешбек на все 3% на 3 місяця.
Додано: Чет 13 лют, 2025 13:55
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Треба виправити: Red у Sense банку дає більший % за кредитні кошти (+Хамелеон) та менший % з дебетних карт. У кількох категоріях зверху ті % переплутані місцями. А ось за особисті кошти з кредитних, навіть не знаю чи дає кешбек.
Також Red карта відсутня у деяких категоріях, де в неї є, насправді, кешбек: Транспорт 2.5% / 2%, Доступні ціни 3% / 2%, Аптеки 1% / 0.75%. Ще є готелі 1.5% / 1%, яких немає у списку категорій. + акція на таксі 10% до 14 лютого.
Додано: Чет 13 лют, 2025 16:06
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
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