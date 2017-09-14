RSS
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:28

1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:48

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:............
Беженцы из Украины, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать пособие. По сообщениям СМИ, такое решение приняло правительство страны.
➡️ https://l.euronews.com/sddP/quote]

Скоро Хантеру доведеться працевлаштовуватися

Але найцікавіше виходить з 18-22 які їхали без освіти на 500 євро цим літом
euronews несколько привирает.
Украинских беженцев лишат особых привилегий и они будут получать не пособие по безработице, а обычное пособие беженца, т.е. вместо 569 евро будет 440 евро. Теряется и ещё кое-что (кажется, мед страховка). При этом Хантеру ничего не грозит - те , кто приехал до 1 апреля 2025 будут получать как и раньше.

Уряд Олафа Шольца в Німеччині розвалився наприкінці минулого року через питання допомоги Україні. Про це в інтерв’ю Die Zeit заявив сам колишній канцлер.

"Не слід забувати: я розпустив попередній уряд, бо не було досягнуто згоди щодо приблизно 15 мільярдів євро для фінансування додаткових заходів для України та українців у Німеччині", – заявив він, відповідаючи на одне із запитань.

Як зазначив Шольц, каменем спотикання було зняття так званого "бюджетного гальма" – законодавчого обмеження на дефіцит бюджету в Німеччині. Зрештою це "гальмо" послабили, але вже після того, як уряд Шольца розвалився.

Какая связь между "бюджетним гальмом" и Bürgergeld?
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 17:35

Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 18:15

  Letusrock написав:Артистократ Портніков пояснює базу холопам: "Після війни українці будуть робити те що скаже захід. Післявоєнна Україна буде протекторатом заходу. Безкоштовно нічого не буває". Тобто Україна отримує гроші щоб в тому числі захищати Європу, і в момент "післявійни" виявиться в ролі сильно заборгувавшої.
Це як рибалка червяку виставить рахунок за оренду гачка для покатушек зі щукою
Хотілось би взнати
А яким ти боком до України?
Міжнародні партнери БЕЗПОВОРОТНО дають кожному українцю +/- 1000 доларів в рік вже на протязі 4-х років і обіцяють що будуть давати й далі.
Ти платиш ( і то не факт) 5% з мінімалки=100 доларів в рік
А розсмердівся на всі сторінки....
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вбивство цивільних у Харківській області: люди їхали за пенсією та їжею – відео
За даними слідства, вранці 13 листопада група людей вирушила на трьох саморобних мотоблоках до селища Борова, щоб отримати пенсію та гуманітарну допомогу. Поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району в один із мотоблоків влучив російський FPV-дрон.

На місці загинули дві жінки, а чоловік помер дорогою до лікарні від отриманих травм. Ще одна людина поранена.



"Путин хоче миру" (с) Banderlog
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сили оборони ударили по десятках об'єктів росіян ракетами "Фламінго" і не тільки – Генштаб
За даними військових, удари завдавалися дронами та ракетами різних типів, зокрема засобами дальнього ураження вітчизняного виробництва "Фламінго", "Барс" та "Лютий".

У тимчасово окупованому Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал", стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки дронів на аеродромі "Кировское", а також по радіолокаційній станції протиповітряної оборони у районі Євпаторії.

Термінал у Феодосії був повторно атакований за останні три доби силами 1 окремого Центру Сил безпілотних систем (трансформований 14 полк), повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр). Вони ж ударили й по базі зберігання дронів "Орион" у Кіровському в Криму.

На тимчасово окупованій території Запорізької області вдалося уразити нафтобазу в районі Бердянська та передові пункти управління 5 загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів.

Також уражалися об’єкти на території самої Росії, наразі ступінь завданих збитків уточнюється.


"Фуфламінго" (с) Letusrock
В окупації українці живуть добре, так можна жити (ТМ ЛАД і К

Кремль почав депортацію українців з окупованих територій до Сибіру. У Росії запустили "Програму розвитку Сибіру" на 700 млрд рублів – масове переселення мешканців з тимчасово окупованих українських територій.
https://sprotyv.org.ua/kreml-gotuye-dep ... do-sybiru/

Кого не мобілізували, тих депортують у Сибір.
