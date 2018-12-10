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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 08:16

  Andey написав:Панове, підкажіть в якому банку зараз найкращий кешбек за оплату комуналки?

Глобус 3% за кредитные или 2% за свои. Но платить надо в их приложении. Изибанк 2% как за кредитные так и за свои. Обязательного требованим платить в приложении банка нету.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 09:51

  WallNutPen написав:
  Andey написав:Панове, підкажіть в якому банку зараз найкращий кешбек за оплату комуналки?

Глобус 3% за кредитные или 2% за свои. Но платить надо в их приложении. Изибанк 2% как за кредитные так и за свои. Обязательного требованим платить в приложении банка нету.


Одне застереження.
В гонитві за кешбеком платив на Київське ЯСНО (електроенергія)
28-02-2025 ввечері.
В застосунку ЯСНО нічого не відобразилося, чекали 1,2,3,4.
Написав електронного листа в ЯСНО - прийшла авт відповідь, взято в роботу, розглянуть по термінам.
Почав спілкування в чат-боті ( тільки в робочий час) 04/03/2025.
Ботиня відповіла, що зараховано . На питання, чого не відображається в застосунку ЯСНО? Почали просити скріншоти . Потім почали пісню "за відповідність ОС пристроїв".

05/03/2025 - виправили, в застосунку Ясно операція пройшла 28/02/2025.
08/03/2025 прийшло відповідь на електронний лист - гроші зараховані,
термін зарахування протягом 3х робочих днів.

Якось так. :roll:
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 03:02

ТАСкомбанк — кешбек в категорії "Аптеки". За власні кошти нараховують не 2%, а 0,5%.
wassily2009
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 14:12

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Радабанк відкрив програму лояльності: https://www.radabank.com.ua/poslugi/radarewards.
Цього місяця:
- продукти – 1%
- кафе - 2%
- здоров'я та краса - 2%
- кіно - 5%
- авто - 3%
- дім та ремонт - 3%
- побутова техніка - 5%
- одяг та взуття - 2%
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 15:28

в райфі є ще кешбек на транспорт, якого тут не відображено. І кешбек там не лише по карті два кешбеки, а по будь якій карті
pavlokoh
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 17:24

  pavlokoh написав:в райфі є ще кешбек на транспорт, якого тут не відображено. І кешбек там не лише по карті два кешбеки, а по будь якій карті

1. З травня Райф пішов по шляху ПУМБа і Сенса і став робити індивідуальний набір категорій кешбеку для кожного клієнта. Тому у Вас можуть бути інші категорії :)
На жаль, ми про це дізнались вже після того, як публікація була відправлена у друк. Але дякуємо за зауваження, ми внесли примітку у супровідний текст.

2. Так, звісно, у Райфу категорії не лише по кредитці "Два кешбеки". Просто спочатку ідея була писати саме про кредитки з кешбеком. І для випадку Райфа була взята саме ця основна кредитка. До травня там була навіть примітка, що такий же кешбек і для інших карток Райфу, але потім ми вирішили, що надто багато приміток і прибрали.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 20:02

ShtormK 2 кешбека - архівний тариф, можливо має сенс замінити його на актуальний "100 днів"?
Arbitr
 
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