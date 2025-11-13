RSS
Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:41

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Не знаю, чи то індивідуальна, чи всім, отп на Ладну пропонує вже кіка місяців кешбек, в цьому 1 на продукти і 5 на комуналь
chipmunk
 
Повідомлень: 9071
З нами з: 15.04.09
Подякував: 576 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 14:03

Шановні форумчани, а підкажіть, будь-ласка, хто в темі, хто з банків дає кешбек за поповнення мобільного зараз?
Fajyz
 
Повідомлень: 5
З нами з: 28.11.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 10:45

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Fajyz написав:Шановні форумчани, а підкажіть, будь-ласка, хто в темі, хто з банків дає кешбек за поповнення мобільного зараз?
Тася Вери кард, Альянс, если через внешние ресурсы (не в приложении)
Chicheva
 
Повідомлень: 286
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 19:29

Chicheva
ну, то звісно так, що не в додатку, якщо кому буде корисно, ще дає ЮнексБанк, але ж їхня програма лояльності зі згоранням бонусів, якщо не вивів за 180 днів та 1% зовсім не приваблива
Fajyz
 
Повідомлень: 5
З нами з: 28.11.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 19:52

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  Fajyz написав:та 1% зовсім не приваблива

SMART з 1.5% вже більш приваблива, ще б НК був би.
Arbitr
 
Повідомлень: 398
З нами з: 07.11.08
Подякував: 84 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
