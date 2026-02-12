Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:41

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Не знаю, чи то індивідуальна, чи всім, отп на Ладну пропонує вже кіка місяців кешбек, в цьому 1 на продукти і 5 на комуналь
chipmunk
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 14:03

Шановні форумчани, а підкажіть, будь-ласка, хто в темі, хто з банків дає кешбек за поповнення мобільного зараз?
Fajyz
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 10:45

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Fajyz написав:Шановні форумчани, а підкажіть, будь-ласка, хто в темі, хто з банків дає кешбек за поповнення мобільного зараз?
Тася Вери кард, Альянс, если через внешние ресурсы (не в приложении)
Chicheva
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 19:29

Chicheva
ну, то звісно так, що не в додатку, якщо кому буде корисно, ще дає ЮнексБанк, але ж їхня програма лояльності зі згоранням бонусів, якщо не вивів за 180 днів та 1% зовсім не приваблива
Fajyz
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 19:52

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  Fajyz написав:та 1% зовсім не приваблива

SMART з 1.5% вже більш приваблива, ще б НК був би.
Arbitr
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:51

Пробігся по кеш бекам , те що я побачив , то з моїми не співпадає чомусь, наприклад Райф: продукти 1/0.3%, кафе 5/1%, таксі 8/4%, доступні ціни 3/1,5%.
Пумб: взагалі немає спорт і фітнес, аптеки 1,5/1,5%, кафе і ресторани 1,5/0,75%, 0дяг і взуття 3/1%.
Це саме по цим 2м банкам і саме ці розділи , по іншим не знаю
Raymond
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 15:03

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Приват знову непогано з привітами, але знову на 1% менше як попереднього місяця.
Ой+
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:32

Не хватает важной информации, сколько разрешено кешбека выводить в этом месяце и сохраняется ли он на следующие периоды для вывода - есть и такие банки
dilova714
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2026 16:30

Уточнення по квітню, і не тільки

1) Банк Глобус не дає 20% кешбеку на весь транспорт, а тільки на операції до 30 грн, що переводить цей кешбек в категорію тільки "міський транспорт"

2) VST Bank в цьому місяці має категорію "Відпочинок", що включає MCC не тільки "розваги", а і "спорт"

3) У Райфа і Сенса часто індивідуальні категорії

4) Картки які мають "Всі категорії" фактично можно включити в кожну категорії для об'єктивного порівняння

5) Лише частина карток приймає участь у "Національному кешбеку", а це додатково від 5-15%. Якась податкова помітка про участь була би плюсом.

Дякую за увагу)
kolyabest
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 08:36

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Сьогодні ще letyshops додає збільшені кешбеки ніж зазвичай, наприклад, АТБ 3%, сумується з банківськими.
Ой+
