Про це повідомляє прес-служба прокуратури.
Дивися повний текст Президенту банку \"Аркада\" повідомили про підозру, проходять обшуки.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:03
Президенту банку "Аркада" повідомили про підозру,...
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Дивися повний текст Президенту банку \"Аркада\" повідомили про підозру, проходять обшуки.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:03
Поливода- мошейник, соорудил «пирамиду« из денег инвесторов
«Эврики», «Патриотики». Обманными схемами вывел деньги в сумме 50 миллионов в офшор и слег в больничку, что-бы спрятаться от правоохранительных органов.
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