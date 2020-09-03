Пенсії в Україні для жителів з окупованих територій будуть доступні після проходження верифікації свого фактичного проживання на Донбасі.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, як отримати пенсію жителям ОРДЛО.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:16
У Кабміні розповіли, як отримати пенсію жителям ОРДЛО
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Дивися повний текст У Кабміні розповіли, як отримати пенсію жителям ОРДЛО.
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:16
Надо вообще прекращать эту порочную практику... Все выплаты - только после возрата ордло в экономическое и правовое поле Украины.
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