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У Кабміні розповіли, як
отримати пенсію жителям ОРДЛО

У Кабміні розповіли, як отримати пенсію жителям ОРДЛО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:16

У Кабміні розповіли, як отримати пенсію жителям ОРДЛО

Пропонуємо до обговорення:
Пенсії в Україні для жителів з окупованих територій будуть доступні після проходження верифікації свого фактичного проживання на Донбасі.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, як отримати пенсію жителям ОРДЛО.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:16

Надо вообще прекращать эту порочную практику... Все выплаты - только после возрата ордло в экономическое и правовое поле Украины.
panzershreck1921
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