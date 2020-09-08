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Як обрати Ломбард?

Як обрати Ломбард?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:23

Як обрати Ломбард?

Доброго дня! Підкажіть, на що звертати увагу при виборі Ломбарду? :?
yunaksony
 
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