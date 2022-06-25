Vorlon написав:Amethyst Столбик и столбище? Там же пополнение в месяц не более начальной суммы вклада или я ошибаюсь?
анлим на пополнение(по словам горячки), нач. сумма 1000
А може хтось перевірити на практиці? Десь в січні звернув увагу на ці депозити в ізі. Передзвонив на гарячку, хлопець відповів, що анлім. Через декілька хвилин цей же хлопець сам передзвонив мені, і сказав - "вибачте за недостовірну інформацію - таки поповнення депо не більше, ніж початкова сума на весь термін дії депозиту."
Vorlon написав:Amethyst Столбик и столбище? Там же пополнение в месяц не более начальной суммы вклада или я ошибаюсь?
анлим на пополнение(по словам горячки), нач. сумма 1000
А може хтось перевірити на практиці? Десь в січні звернув увагу на ці депозити в ізі. Передзвонив на гарячку, хлопець відповів, що анлім. Через декілька хвилин цей же хлопець сам передзвонив мені, і сказав - "вибачте за недостовірну інформацію - таки поповнення депо не більше, ніж початкова сума на весь термін дії депозиту."
із мого Договору:
1.9. Вкладний рахунок може бути поповнений протягом 2/3 строку вкладу, що встановлено за цією Заявою-договором (або строку щодо повернення коштів після чергового періоду пролонгації) вкладного рахунку у сумі не меншій, ніж 100 UAH. Сума Вкладу та всіх додаткових внесків не може бути більшою ніж 2000000 UAH.
Інших обмежень не побачив. Чекайте, я поповнювати буду на +50К десь на початку листопада Правда, якщо у Алки не буде на той час на Мобільному 12+3
kulikrom написав:lara_08 скоммуницировал я с поддержкой в мессенджере, однако только получил подтверждение своей версии - сейчас повысить кред лимит в этом банке через приложение невозможно для всех.
От мені нафіг не потрібно було, але щойно наколядував 5к для тесту: до війни було 50к, до глобального зрізання - 10к. Спробуйте ще проконсультуватися у охоронця у відділенні - вони зазвичай найобізнаніші люди після вахтерів та таксистів.
kulikrom написав:lara_08 скоммуницировал я с поддержкой в мессенджере, однако только получил подтверждение своей версии - сейчас повысить кред лимит в этом банке через приложение невозможно для всех.
Невозможное возможно. Вы ж не первый день на форуме и до сих пор слепо верите поддержке банка. По факту нескольким форумчанам удалось именно через приложение вернуть обрезанный в начале июня кредитный лимит. Выше этого значения пока действительно кредитный лимит не даёт получить, т.е если в начале года был лимит 30к. В связи с войной его обнулили. В апреле дали 10к. В начале июня забрали 5к. невыбранного кредлимита. 20 июня подана заявка через приложение на 10к. и банк установил опять кредлимит 10к., который уже успешно освоен. Т.е. выше 10к. кредлимита пока не прыгнешь.
kulikrom написав:lara_08 скоммуницировал я с поддержкой в мессенджере, однако только получил подтверждение своей версии - сейчас повысить кред лимит в этом банке через приложение невозможно для всех.
Невозможное возможно. Вы ж не первый день на форуме и до сих пор слепо верите поддержке банка. По факту нескольким форумчанам удалось именно через приложение вернуть обрезанный в начале июня кредитный лимит. Выше этого значения пока действительно кредитный лимит не даёт получить, т.е если в начале года был лимит 30к. В связи с войной его обнулили. В апреле дали 10к. В начале июня забрали 5к. невыбранного кредлимита. 20 июня подана заявка через приложение на 10к. и банк установил опять кредлимит 10к., который уже успешно освоен. Т.е. выше 10к. кредлимита пока не прыгнешь.
По поводу лимитов IZI-банк, удалось подать через мобильное приложение заявку на лимит, но только чуть меньше (на 50грн.), чем было до снижения лимитов, больше и сколько было, приложение не дало возможность подать. Заявку подал 4-е дня назад, результата нет, лимит не восстановлен. Поддержка говорит, что глобально, пока лимиты не восстанавливают, и индивидуально мне, не захотели рассматривать.
Кейс не успешный, может у кого то и получилось, единичные случаи, но в общем, судя по всему, пока не получается.
Вопрос к тем, кому удалось вернуть кредитный лимит - у Вас, на момент подачи заявки на возврат кредитного лимита, на карте был ноль, свои средства или были уже использованы средства из кредитного лимита, хотя бы часть?
Valeriy237 написав:Вопрос к тем, кому удалось вернуть кредитный лимит - у Вас, на момент подачи заявки на возврат кредитного лимита, на карте был ноль, свои средства или были уже использованы средства из кредитного лимита, хотя бы часть?
У меня был 0,и я не пользовался картой с конца марта.
Valeriy237 написав:Вопрос к тем, кому удалось вернуть кредитный лимит - у Вас, на момент подачи заявки на возврат кредитного лимита, на карте был ноль, свои средства или были уже использованы средства из кредитного лимита, хотя бы часть?
У меня был 0,и я не пользовался картой с конца марта.
Я, пытаюсь понять закономерность, почему сейчас одним поднимают лимит через приложение, а другим нет!? Как версия - удается поднять лимит тем, у кого на карте не задействованы кредитные средства, на момент подачи заявки на возврат кредлимита...