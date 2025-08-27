RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 353354355356

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
10
2- Погане. Некомпетентне.
17%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 21:30

  1finanсier написав:
  wolt450 написав:
  1finanсier написав:Панове, підкажіть, як правильно активувати пластикову картку, замість тої, що банк пропонував перевипустити?

Дзвінком на гарячку або через чат

Тобто отримав картку, нічого свмому не робити, а відразу з'вязуватись з підтримкою?

так
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3791
З нами з: 07.12.10
Подякував: 15 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 00:44

wolt450

ото там гемору
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 06:11

  wolt450 написав:
  1finanсier написав:
  wolt450 написав:Дзвінком на гарячку або через чат

Тобто отримав картку, нічого свмому не робити, а відразу з'вязуватись з підтримкою?

так

дякую за відповіді і + в карму )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 02.09.19
Подякував: 374 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 11:23

4.13.1. Закриття Поточного рахунку здійснюється Банком в наступних випадках:
- за ініціативою Клієнта на підставі відповідної заяви про закриття Рахунку. При цьому у випадку
звернення Клієнта з метою закриття одного із Поточних рахунків, в тому числі Поточного рахунку з
використанням Платіжної картки та/або Віртуальної картки та/або вкладного рахунку, Банк закриває всі
рахунки Клієнта відкриті в межах Послуг Банку «izibank».

У когось є досвід закриття лише валютної картки? ізя тут пише, що при спробі закрити один рахунок, закриє усі.

Хтось взагалі знає, де знайти тарифи для валютних карток? Хочу зрозуміти, яка там зараз ситуація з платою за неактивність.
klug
 
Повідомлень: 8892
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 13:00

  klug написав:
4.13.1. Закриття Поточного рахунку здійснюється Банком в наступних випадках:
- за ініціативою Клієнта на підставі відповідної заяви про закриття Рахунку. При цьому у випадку
звернення Клієнта з метою закриття одного із Поточних рахунків, в тому числі Поточного рахунку з
використанням Платіжної картки та/або Віртуальної картки та/або вкладного рахунку, Банк закриває всі
рахунки Клієнта відкриті в межах Послуг Банку «izibank».

У когось є досвід закриття лише валютної картки? ізя тут пише, що при спробі закрити один рахунок, закриє усі.

Хтось взагалі знає, де знайти тарифи для валютних карток? Хочу зрозуміти, яка там зараз ситуація з платою за неактивність.

На доларовій карті 2 цента залишилися з травня 2023 року. Ізя нічого не списує за відсутність руху. Але все може змінитися...
l_e_x
 
Повідомлень: 163
З нами з: 04.07.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 19:29

  l_e_x написав:На доларовій карті 2 цента залишилися з травня 2023 року. Ізя нічого не списує за відсутність руху. Але все може змінитися...

Гірше, що і знати не будемо, бо хз, де тарифи, щоб за ними слідкувати.
klug
 
Повідомлень: 8892
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:54

Це у мене локальна проблема чи галка "миттєвий платіж" тут принципово не знімається?

Спробував відправити з нею і як завжди тут якийсь дурдом: гроші ніби повернулися на рахунок, а статус операції нормально не показує - далі крутить кружечок. Не ясно, чи то вже невдача, чи він ще раз буде пробувати.
klug
 
Повідомлень: 8892
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
 
1
4
