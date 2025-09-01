|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 сер, 2025 06:40
ВIВ написав:
В акаунте товарища не могу найти депозит zanachka .
Прикрыли? Или туплю?
Раздел "Накопичення".
Додано: Нед 31 сер, 2025 10:32
lloydbanksua написав:
Раздел "Накопичення".
Да.
В нем цілі и депозити.
Жмем депозиты - так там только срочные (бегунок дает выбрать период от1 до 12 месяцев)
Не врублюсь
(
Додано: Нед 31 сер, 2025 17:23
ВIВ, він повинен відображатися в розділі "депозити" (перший серед відкритих депо). Цей депо відкривається одразу, як тільки ти становишся клієнтом банку. Якщо його немає, то звертайся до підтримки.
2
1
Додано: Нед 31 сер, 2025 17:25
Howl написав:
ВIВ, він повинен відображатися в розділі "депозити" (перший серед відкритих депо). Цей депо відкривається одразу, як тільки ти становишся клієнтом банку. Якщо його немає, то звертайся до підтримки.
На 2х акаунтах есть, на 2х других нету.
Чудеса.
Открыл цель, тоже самое только в профиль.
Додано: Пон 01 вер, 2025 11:57
Чогось не має обіцяних 2% кешбек на все в вересні за перевипуск картки. В когось є? Підтримка як завжди не відповідає на повідомлення
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:31
lara_08
Є 2%. Вона автоматично включена, відображається над списком вибору кешбеків.
2
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:45
Amid написав:lara_08
Є 2%. Вона автоматично включена, відображається над списком вибору кешбеків.
У меня ничего не отображается. Обычные 0,5% на все и выбор из трёх повышенных категорий.
