Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 10:12

Re: izibank

  novichok написав:А шо за Альянс 8% ?

ДЕпозит в с возможностью вывода в нужный момент. В их приложении https://alb.ua/r/1_E1AgA
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 11:47

  jabba написав:Жесть а не банк. Начислили сначала ошибочно кешбек в варусе за первую покупку сразу 500. За вторую и третью - пошел кешбек как просто продукты. Ну я понимаю что 500 ошибочно начислено - не снимал. Спохватились - и вместо 500 которые убрали начислили только 2% вместо 10% а по вторым двум покупкам в Варусе так и оставили 0,75%
В телегу техподдержка не отвечает, звонить как все тут понимают - бесполезно, все равно не дозвонишься.
У меня этих банков полный телефон для кешбеков на все случаи жизни, но такого абсурда как в Изе я еще ни разу в жизни не видел.

То же самое, покупка в Варусе, сначала 500 грн, потом 2%.С поддержкой невозможно связаться, Вайбер, звонок на ГЛ, все мимо. Сейчас ПУМБ даёт 7%, уж лучше с ним иметь дело.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 12:40

  aquadialog написав:
  jabba написав:Жесть а не банк. Начислили сначала ошибочно кешбек в варусе за первую покупку сразу 500. За вторую и третью - пошел кешбек как просто продукты. Ну я понимаю что 500 ошибочно начислено - не снимал. Спохватились - и вместо 500 которые убрали начислили только 2% вместо 10% а по вторым двум покупкам в Варусе так и оставили 0,75%
В телегу техподдержка не отвечает, звонить как все тут понимают - бесполезно, все равно не дозвонишься.
У меня этих банков полный телефон для кешбеков на все случаи жизни, но такого абсурда как в Изе я еще ни разу в жизни не видел.

То же самое, покупка в Варусе, сначала 500 грн, потом 2%.С поддержкой невозможно связаться, Вайбер, звонок на ГЛ, все мимо. Сейчас ПУМБ даёт 7%, уж лучше с ним иметь дело.

Сейчас когда убрали ошибочные 500 вчера нормально насчитало 10%. Лимит то месячный перестал быть превышен. Ну а сегодня вообще новый лимит. Остается вопрос как заставить их посчитать правильно за сентябрь.

И пумб 7% от заказа свыше 1500 - а изя любая сумма и 10%.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 13:01

Мне не пересчитали 10%, хотя всего один заказ был, ещё и Варус привез половину заказа, остальное деньгами вернул. Как то все идёт через ж.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 16:34

  ВIВ написав:
  novichok написав:А шо за Альянс 8% ?

ДЕпозит в с возможностью вывода в нужный момент. В их приложении https://alb.ua/r/1_E1AgA

Вас запитували про назву продукту, а не просили рефералку. Ні Антистрес, ні Вільний, ні Скарбничка не підходять ні під опис, ні виглядають, як повна альтернатива Заначці. То ж де Ви знайшли цю перлину?
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 10:29

aquadialog Бардак это не отсутствие порядка - это просто такой порядок.(с) :mrgreen:
А вот то что невозможно достучаться в техподдержку ни по телефону горячей линии ни в телеграмм - вот это действительно угнетает.
