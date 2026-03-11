RSS
izibank

izibank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #

Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 10:58

Держал на Заначке небольшую сумму - на всякий случай (экстренный). Понадобились, захожу и вижу, что на Заначке меньше денег, чем я ожидал. В общем, банк списал 1.02 50 грн, а 1.03. - 100 грн, за неактивный основной счет (карту). Звоню с вопросом в КЦ - да, это плата за неактивность карты и мы имеем право снимать эту комиссию с любых счетов, в т.ч. и с Заначки. Сказать, где это написано, не смогла. Кто-то изучал ДКБО или сталкивался - реально где-то прописано такое право?

В общем, похоже, мне проще будет перевести эту заначку с Заначки на, например, Правекс, Раду и др, на 7-8% есть выбор. Может, кто-то подскажет, где можно оперативно перевести с депо на карту и сдернуть сторонним сервисом без комисса на карте-доноре?
la9
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 02.07.09
Подякував: 559 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 11:19

Re: izibank

  la9 написав:Может, кто-то подскажет, где можно оперативно перевести с депо на карту и сдернуть сторонним сервисом без комисса на карте-доноре?
Я дебетку Глобус-лайт использую, 5% на остаток.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1800
З нами з: 30.08.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 16:38

  la9 написав:мы имеем право снимать эту комиссию с любых счетов, в т.ч. и с Заначки

Був прецедент, коли навіть з рахунку ТАСі ізя списав за неактивність.
klug
 
Повідомлень: 9074
З нами з: 18.08.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 21:55

  klug написав:
  la9 написав:мы имеем право снимать эту комиссию с любых счетов, в т.ч. и с Заначки

Був прецедент, коли навіть з рахунку ТАСі ізя списав за неактивність.

:shock:
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 26.10.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
