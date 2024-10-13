RSS
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Вів 10 бер, 2026 22:48

  ihorsic написав:У зв'язку з девальвацією гривні ніхто не прораховував точку незбитковості гривневих ОВДП відносно курсу долара.

Я купив трохи в березні, то для себе встановив таку точку на красивій цифрі 50 :D . І від неї вже відштовхуюсь. Якщо буде 49 через рік - приблизно зрівняється з доларовою дохідністю. Якщо втримають курс <48, тоді рішення було правильним.
Сер 11 бер, 2026 08:42

  VASH написав:
  VASH написав:Цікаво, як пройде сьогоднішнє розміщення державних облігацій. Як на мене, очікуване значне зниження попиту на фоні стрімкого зниження дохідності ОВДП (за твердженням ІКУ - ринкові ставки впали на 2%). І це при зниженні облікової ставки НБУ 30.01.26 всього на 0.5%; суттєвого зниження курсу гривні відносно валют; очікуваного зростання темпів інфляції в Україні; політичної ситуації у світі.

Все ж таки, як на мене, є передумови щодо певного підвищення дохідності ОВДП з урахуванням тенденцій, що мають місце (найнижчі об’єми розміщення вдруге поспіль) .
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 10 березня 2026 року, до державного бюджету залучено 4 226 295 916,96 грн.

Попередньо за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету було залучено:
- 03 березняо 2026 року до державного бюджету залучено 6 442,2 млн. грн, з них за папери в гривні – 4 259,0 млн. грн. (66% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США.
- 24 лютого 2026 року - 21 426,4 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 731,5 млн. грн. (59% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США.
- 17 лютого 2026 року - 17 400,1 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 695,7 млн. грн. (73% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро.
- 10 лютого 2026 року - 12 603,8 млн. грн
- 3 лютого 2026 року - 5 357,6 млн. грн
- 27 січня 2026 року - 9 571,95 млн. грн
- 20 січня 2026 року - 7 451,4 млн. грн
- 13 січня 2026 року - 13 005,4 млн. грн
- 6 січня 2026 року - 16 141,2 млн. грн
- 23 грудня 2025 року - 12 743,6 млн. грн., з них за папери в гривні – 7034,3 млн. грн. (55% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро.


10/02 Мінфін виходить і говорить: "Мені потрібно 4 млрд грн" і отримує заявок на 40,2 млрд (тут і надалі без урахування валютних та бенчмарк-ОВДП)
17/02 - пропозиція 4 млрд, заявок на 28,1 млрд
24/02 - пропозиція 4 млрд, заявок на 25,5 млрд
03/03 - пропозиція 4 млрд, заявок на 22,5 млрд
10/03 - пропозиція 4 млрд, заявок на 11 млрд

До кінця березня проведуть 3 аукціони, на кожному пропонують 2 випуски. Пропозиція навряд чи збільшиться (залишать 2 млн шт по кожному), заявок буде більше, % потрохи йтимуть вниз.
Сер 11 бер, 2026 12:38

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:До кінця березня проведуть 3 аукціони, на кожному пропонують 2 випуски. Пропозиція навряд чи збільшиться (залишать 2 млн шт по кожному), заявок буде більше, % потрохи йтимуть вниз.

З певною імовірністю, але, як на мене, все залежить чи зможуть у ЄС вирішити питання щодо запозичень з мерзенними орбаном та фіцо…
Сер 11 бер, 2026 13:32

  The_Rebel написав:
  ihorsic написав:У зв'язку з девальвацією гривні ніхто не прораховував точку незбитковості гривневих ОВДП відносно курсу долара.

Я купив трохи в березні, то для себе встановив таку точку на красивій цифрі 50 :D . І від неї вже відштовхуюсь. Якщо буде 49 через рік - приблизно зрівняється з доларовою дохідністю. Якщо втримають курс <48, тоді рішення було правильним.

Все воно так гарно виходить за умови постійного реінвестування
Сер 11 бер, 2026 21:34

Товариство, а при надходженні коштів від брокера Глобус теж так нервово реагує, як і при спробі перекинути на нього копійочку? Вирішив на скромну суму заокруглити баланс: не хотіли випускати, дзвонили, вимагали договір з брокером :?

Схоже питання: як реагує Альянс на такі надходження, може у когось був досвід? Я з нього поки лише виводив - питань не було. Не люблю доводити, що не верблюд.
Сер 11 бер, 2026 21:48

  klug написав:Товариство, а при надходженні коштів від брокера Глобус теж так нервово реагує, як і при спробі перекинути на нього копійочку? Вирішив на скромну суму заокруглити баланс: не хотіли випускати, дзвонили, вимагали договір з брокером :?

При входе мелких сумм от ICU вопросов не было. При переводе в ICU действительно попросили договор. Приняли его быстро (где-то в течение часа уже пришёл ответ, что теперь пожалуйста). Правда, я с тех пор так и не сподобился проверить, что действительно стало можно. По Глобусу у меня поток обычно в обратную сторону.

  klug написав:Схоже питання: як реагує Альянс на такі надходження, може у когось був досвід? Я з нього поки лише виводив - питань не було. Не люблю доводити, що не верблюд.

Уже не первый месяц гашу кредитку Альянса из ICU. Тоже без вопросов. Вот из Альянса переводить в ICU не пробовал. Возможно, будет при входе крупных сумм. Во всяком случае Моня у меня спрашивал в т.ч. и договор с брокером, когда на его еПидтримку на крупные суммы ОВГЗ гасились. Дело житейское.
