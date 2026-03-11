RSS
Ринок нерухомості
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 23:40

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Как мне рассказывал один знакомый, в конце 90-х вкладывая 5 куе даунпеймента брался объект и через 3 года он удваивался в цене.

тю
в конце 90х(99м) отнеся деньги в КГС ПА180/200 через 4 года это было уже ПА500/600 а в 2007м ПА3000/4000
давай сублимировать на то что было...когда-то...)))
:mrgreen:


Ну-ну-ну, полехче.
Я-то не сублимирую, у меня все в порядке было чтобы взять в то время у КГС.
Ветка (медленно шевеля губами) о забугорье, вот я о забугорье и пишу.
ЧТо не так?
rjkz
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 01:18

  rjkz написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:Может правильней сказать, что нас жизнь трепала побольше и мы научились (не все, как показывает практика) пытаться просчитывать сценарии наперед.

Тут есть одна маленькая загвоздка: жизнь обычно подбрасывает нам совсем не те проблемы, на которые мы заложились 😁


Например, какие?

Неожиданные 😁
Сибарит
