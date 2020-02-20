Відгуки про ICU

Ми просимо вибачення за труднощі в користуванні системою ICU Trade та незручності, з якими Ви могли зіткнутися останнім часом. У зв’язку зі значним навантаженням на систему через рекордну кількість бажаючих реінвестувати в ОВДП, стався непередбачуваний технічний збій. Наразі наша технічна команда працює 24/7 для якнайшвидшого відновлення торгових сесій. Ми докладемо всіх можливих зусиль для вдосконалення нашої платформи та недопущення подібних ситуацій у майбутньому.
Ми розуміємо, що очікування відновлення повноцінної роботи системи може спричинити для вас додатковий стрес у складні часи. Наголошуємо, що Ваші папери та кошти в повній безпеці за будь-яких умов.
Як компенсацію за незручності та очікування, ми додамо бонусні 0.25% до ставок за паперами з погашенням до 2025 року та 0.5% до ставок за паперами з погашенням після 2025 року. Повний список випусків з бонусними ставками буде доступний у застосунку ICU Trade після закінчення технічних робіт та відновлення торгів.
Наші контакти: sales@icu.ua, +38 044 377 70 30, +38 044 299 11 30. Будь ласка, звертайтесь з будь-якими питаннями.
Стандартно вже тиждень сесія котра на 11:30 (Цитую:
Торгова система працює з понеділка по пятницю. З 11:30-16:30.
) почнеться:
> Початок наступної сесії: 07.03.2023 14:30:00 Офлайн
Правда їх офіційний телеграм-бот палить контору і каже що сесія починається у випадковий час в проміжку між 11:00 та 15:00 Навіть не знаю. 0.25% на рік це реально сильно дорожче ніж найняти нормальних спеців. З іншого боку обіцяти не значить женитись
Прислали листа де пишуть що можна по email зробити заявку на купівлю 1. забули написати як ці заявки робити 2. перелік паперів суперобмежений 3. поверх таблички із списком паперів якийсь текст. неможливо ні в табличці ніц розібрати і ні що сам текст пише 4. В табличці дохідність для UA4000226286 - 19.95%, коли я її намагався купити минулого тижня дохідність була 19.80%. Тобто додалось 0.15% замість 0.25% які вони пообіцяли.
Сервіс відверто розчарував. Повністю все зроблено на тяп-ляп. Комунікація - або брехні або зроблені максимально незручно як із цими табличками які перекриті текстом, сайт - сьогодні перестали приходити СМС і він тепер взагалі не працює ні під яким соусом.
Шановні учасники форуму, мене звати Олександр і я представник ICU.
Ми просимо вибачення за труднощі в користуванні системою ICU Trade та незручності, з якими Ви могли зіткнутися останнім часом. У зв’язку зі значним навантаженням на систему через рекордну кількість охочих реінвестувати в ОВДП стався непередбачуваний технічний збій.
На жаль, його масштаби виявилися більшим, аніж ми очікували. Наразі наша технічна команда працює 24/7 для якнайшвидшого відновлення торгових сесій. Ми докладемо всіх можливих зусиль для вдосконалення нашої платформи та недопущення подібних ситуацій у майбутньому.
Ми розуміємо, що очікування відновлення повноцінної роботи системи може спричинити для вас додатковий стрес у складні часи. Наголошуємо, що Ваші папери та кошти в повній безпеці за будь-яких умов.
Відповім на декілька запитань, зокрема, з треду:
- Не можу зараз зайти в систему взагалі! Що відбувається? - Станом на вечір вівторка, 7 березня, система повністю вимкнена для проведення одного з етапів технічних робіт. Робота неторгових функцій системи відновиться завтра зранку.
- Чому сталася така проблема? - Не заглиблюючись в технічні деталі, система вийшла з ладу через перенавантаження у зв'язку з рекордними виплатами за військовими ОВДП. Хоч з виду наша система досить проста, в реальності "під капотом" там багато технічних нашарувань, які дозволяють нашим інвесторам купувати папери в режимі реального часу на біржі. Ця складність і є причиною технічних проблем з ICU Trade, зокрема й теперішніх. Ми повинні були передбачити навантаження й проблема застала нас якраз у момент оновлення ядра системи.
- Коли відновиться повноцінна робота системи? - На жаль, ми не маємо точної відповіді. І нам хотілось би розуміти ці строки ще більше, аніж навіть нашим клієнтам, бо це наша репутація. Технічна команда називає різні терміни, яки ми не можемо гарантувати, тому не озвучуємо.
- Чи можна зараз якось придбати папери тим часом? - Сьогодні ми запустили можливість придбати папери через e-mail заявку. Якщо ви бажаєте придбати папери, напишіть нам у Facebook (http://m.me/ICUua) і ми надішлемо всі деталі. За всіма паперами діють додаткові 0.25% до ставки за паперами з погашенням до 2025 року та додаткові 0.5% - до ставки за паперами з погашенням після 2025 року.
- Чому бонусні ставки неправильні й паперів не так багато, як в додатку? - Ми дякуємо за уважність й уточнимо котирування за одним з паперів, можливо, це помилка обрахунків. Обробка запитів через електронну пошту наразі не автоматизована, тому перелік паперів менший, щоб ми могли справлятися з потоком. Ми впевнені, що від цього тимчасового рішення скоро можна буде відмовитися, але це можливість, яка дозволяє інвестувати вже зараз.
- Чому годинник на початковому екрані показує, що сесія має початися, але вона не починається? - Годинник був хорошою ідеєю для простих часів, але, на жаль, зараз став причиною постійних фрустрацій, оскільки за умов технічних неполадок фактично стає нефункціональним. В найближчому оновленні ми приберемо годинник, замість нього буде інформація про статус сесії та можливі проблеми з нею.
- Я не можу навіть вивести кошти. Що відбувається? - Усі неторгові функції системи працюють в штатному режимі, технічних проблем в самих послугах немає. Проте іноді проблема з запуском торгів і авторизацій при напливі користувачів починає гальмувати всю систему, обмежуючи вхід та користування будь-якими послугами. Це не постійна ситуація, загалом вивід коштів працює (повірте, ми його бачимо). Спробуйте зайти в систему в інший час поза торговими годинами.
Ми вдячні вам за фідбек та багатьом інвесторам, які з нами давно, - за розуміння.
ICU-info дякую що доєднались до цього форуму і внесли дещицю світла
питань є багато, найпростіше - ось колега hesitat вище написав, що йому прийшов лист із котіровками, я такого не отримував, чому система вибірково шле такі листи а не усім клієнтам? як отримати цей лист
2) чи є десь інформація в доступі щодо ваших актуальних котирувань?