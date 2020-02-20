Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 вер, 2024 14:13
щось в лісі здохло
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Працюємо для Вас та не зупиняємось на досягнутому 💪
Тепер виведення коштів, ініційовані до закриття торгової сесії о 16:30 🕟 будуть опрацьовані та відправлені на Ваш банківський рахунок в той же день.
Виведення коштів, що були здійснені після 16:30 будуть опрацьовані наступного робочого дня зранку.
🙏 Дякуємо, що обираєте ICU!
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greenozon
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Додано: Чет 26 вер, 2024 19:18
Підтверджую, на днях десь після 13 додав у профіль новий банківський рахунок - швидко верифікували, поповнив рахунок, закупився і вивів решту - отримав у той же день. Був приємно здивований.
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Чорний Ворон
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Додано: Чет 21 лис, 2024 15:53
Похоже DDOS до сих пор продолжается.
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Порт
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:58
Шановні клієнти!
Після тривалої DDOS-атаки на сервіси компанії були проведені необхідні технічні заходи для відновлення роботи торгової системи та особистого кабінету.
Наразі система працює для користувачів по всьому світу, але при цьому все ще можуть спостерігатися деякі затримки у роботі.
Якщо ви зіткнулися з будь-якими проблемами, зверніться, будь ласка, до служби підтримки на адресу support@icu.ua
.
Просимо вибачення за незручності!
З повагою,
Команда ICU
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greenozon
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- Повідомлень: 16695
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 1669 раз.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:24
Шановні клієнти!
Скористайтеся спеціальною пропозицією до Чорної П'ятниці — зафіксуте вищий дохід від своїх поточних інвестицій та отримайте кращі відсотки для нових вкладень.
Все дуже просто:
достроково продайте папери з переліку нижче за спеціальними підвищеними цінами
та придбайте аналогічні за терміном або довші нові папери з вищою дохідністю серед доступних в системі
Бонусні дохідності вже чекають на вас в торговому кабінеті ICU Trade: https://trade.online.icu/
Пропозиція діє до 6 грудня включно. Перелік акційних паперів на продаж: UA4000227102
UA4000227185
UA4000227193
UA4000227201
UA4000227490
UA4000228043
UA4000228381
UA4000228811
UA4000229116
UA4000232177
UA4000232607
UA4000232615
UA4000232896
UA4000232912
З повним переліком паперів для купівлі/продажу можна ознайомитися на головній сторінці ICU Trade та у чатботі (https://t.me/ICUTradeSupportBot
), натиснувши кнопку "Котирування ICU".
У випадку будь-яких запитань звертайтеся на електронну адресу support@icu.ua
.
З повагою,
Команда ICU
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greenozon
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- Повідомлень: 16695
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 1669 раз.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:31
greenozon написав:
Шановні клієнти!
Скористайтеся спеціальною пропозицією до Чорної П'ятниці — зафіксуте вищий дохід від своїх поточних інвестицій та отримайте кращі відсотки для нових вкладень.
Все дуже просто:
достроково продайте папери з переліку нижче за спеціальними підвищеними цінами
та придбайте аналогічні за терміном або довші нові папери з вищою дохідністю серед доступних в системі
Бонусні дохідності вже чекають на вас в торговому кабінеті ICU Trade: https://trade.online.icu/
Пропозиція діє до 6 грудня включно. Перелік акційних паперів на продаж: UA4000227102
UA4000227185
UA4000227193
UA4000227201
UA4000227490
UA4000228043
UA4000228381
UA4000228811
UA4000229116
UA4000232177
UA4000232607
UA4000232615
UA4000232896
UA4000232912
З повним переліком паперів для купівлі/продажу можна ознайомитися на головній сторінці ICU Trade та у чатботі (https://t.me/ICUTradeSupportBot
), натиснувши кнопку "Котирування ICU".
У випадку будь-яких запитань звертайтеся на електронну адресу support@icu.ua
.
З повагою,
Команда ICU
Цікаво,до чого це? Чому хочуть викупити?
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IDAN
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- Повідомлень: 296
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 20 раз.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:55
IDAN написав:
Цікаво,до чого це? Чому хочуть викупити?
"Це перелік бенчмарк ОВДП
"
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moveton
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Ірина_
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viy
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