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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 20:03

  Visky написав:Вчора через Дію я купив ОВДП, але і досі вони "в обробці".
На е-лист: "Чому, коли будуть на рахунку?" не відповіли, дзвонити вже пізно.
Це нормально?

Так.Завтра зарахуються
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Повідомлення Додано: П'ят 28 бер, 2025 01:46

ICU

Чейта либо шутят так, либо задумали чего, а я не понимаю в чем подвох, но облиги UA4000234223 с погашением 2027-06-09 вторые сутки торгуются с равными BID и ASK. 1028.49 грн хоть купи, хоть продай.
busypit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:56

Re: Відгуки про ICU

Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:15

  1finanсier написав:Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?


Напишіть листа на onboarding@icu.ua
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https://icubank.info/
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:34

  1finanсier написав:Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?


А як узнати який ліміт у мене у них?
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:11

Re: Відгуки про ICU

посетитель написав:
  1finanсier написав:Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?


А як узнати який ліміт у мене у них?
https://onboarding.online.icu/uk/login ось тут
lamal
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 13:43

Нові довідки в кабінеті інвестора ICU 🚀

Шановні клієнти,

відтепер в особистому кабінет інвестора ви можете згенерувати довідки про відкриття рахунків в ICU.

Для цього в розділі «Документи» оберіть тип документа «Довідка про відкриття рахунку в цінних паперах» або «Довідка ТЦП про присвоєння номера ГД» та дочекайтеся автоматичної обробки запиту.

Вхід до особистого кабінету https://onboarding.online.icu/uk/login
greenozon
 
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