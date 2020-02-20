Відгуки про ICU

Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?
1finanсier написав:Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?
1finanсier написав:Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?
1finanсier написав:Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?