Відгуки про Interactive Brokers

Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 09:36

Про суч.ринок акцій одним зображенням:

Зображення

Цікаво, чи буде така глибока й довга яма як і після березневих твіт-воєн? 🤔

І ще й півсотні годин наразі до відкриття ринків. І всі поволеньки варяться у власних соках. 😁
От же ж кумедний цей наш дідусь Трамп. От же ж гуморист... 😂😹


А якщо ближче до ibkr -- то трохи дивує, що аж так кидаються в очі особисті “прибутки і втрати” мало чи не кожній сторінці.
Причому, як я розумію, все це буде однаковим кольором і шрифтом незалежно від %.
І -1% і -90% -- однакові(?), хіба що двозначні числа трошечки довші будуть.
Нахіба вони так зробили?
-1% і +1% відсоток -- докорінно різні.
А -1 і -99 -- будуть майже як близнюки... 😂😹
Логічніше було би давати людям багатоколірну шкалу. А ще краще -- плавну.
І що ближчі значення до 0% -- то більше колір мав би бути схожим на стандартний. А що далі -- то насиченішим зелений чи червоний.

Натомість в ibkr у налаштуваннях є лише можливість змінити червоне і зелене місцями. 😲




  fox767676 написав:
  Bobua написав:Чи, можливо, вистачить просто поставити реінвестування в налаштуваннях? 🤔


так а акщії ж не можно придбати частинами ? чи можно ?
Якщо акція 100$, а дивіденд 25$, то як він реінвестуеться ?
Навіть на 10 акцій, при реінвестуванні буде залишок


можна... від 0.01 шт. 😨
але х.з. які комісії, а ще кажуть, що потім складно якось пояснювати всі ті шматочки укр.податковій...



  The_Rebel написав:А тут пропонується заплатити з кожної прокрутки/спіну грального автомату (якщо вона виграшна), не зважаючи чи ти виходиш з казино у виграші чи з пустими карманами


Державу теж треба розуміти.
Вона ж теж хоче, мабуть, брати участь у всьому тому спустошуванні...



  moveton написав:Интеллект же написал - 40%. Что интересного-то?


Але ж 40% -- то максимальний податок.
Є, мабуть, і якісь проміжні...
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 17:43

  Bobua написав:
  moveton написав:Интеллект же написал - 40%. Что интересного-то?


Але ж 40% -- то максимальний податок.
Є, мабуть, і якісь проміжні...

Ну есть: https://ibb.co/WNfSv7xC Первые строчки можно не смотреть потому, что первые $60k прощаются. Т.е. с их превышения платим 26%, 28% и так далее до 40% с превышения миллиона. А уже есть готовность столько IRS отстегнуть и ещё и небесплатную справку об этом получать? :wink:
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:24

Цікаво що буде з ринком в понеділок і далі. Зростало півроку, а впало на половину за одну ніч наполовину того, що відросло.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:00

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  The_Rebel написав:. Зростало півроку, а впало на половину за одну ніч наполовину того, що відросло.


Тут якась половина є зайвою.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 22:46

  The_Rebel написав:Цікаво що буде з ринком в понеділок і далі. Зростало півроку, а впало на половину за одну ніч наполовину того, що відросло.

Тут главное побыстрее прокричать, что фондовому рынку ппц и завтра акции вообще ничего стоить не будут. А то, как показывает хотя бы апрель этого года, до отскока можно не успеть :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 00:41

  moveton написав:
  The_Rebel написав:Цікаво що буде з ринком в понеділок і далі. Зростало півроку, а впало на половину за одну ніч наполовину того, що відросло.

Тут главное побыстрее прокричать, что фондовому рынку ппц и завтра акции вообще ничего стоить не будут. А то, как показывает хотя бы апрель этого года, до отскока можно не успеть :mrgreen:

Якраз у квітні/травні закупився/усереднився після дорогих покупок у лютому/березні. Але поки думаю буде ще падіння після відповіді Китаю. Як було того разу - підвищують тарифи один одному до сто-п'ятсот процентів, потім розуміють, що обидва залежать один від одного і домовляються. Тоді лише ринок почне відновлюватися
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 03:23

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Чи знає хтось, чи потрібно сплачувати податки з повної суми продажу, якщо немає SWIFT-переказу з українського банку на рахунок в Interactive Brokers? Наприклад, якщо я заробив ці гроші за кордоном, переказав їх на IBKR з іноземного рахунку, а потім торгую, здійснюючи тисячі угод, чи кожен окремий продаж оподатковується в Україні за ставкою 23%?
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 01:17

  wildhorse89 написав:Чи знає хтось, чи потрібно сплачувати податки з повної суми продажу, якщо немає SWIFT-переказу з українського банку на рахунок в Interactive Brokers?

НКУ знает. Не нужно.

  wildhorse89 написав:Наприклад, якщо я заробив ці гроші за кордоном, переказав їх на IBKR з іноземного рахунку, а потім торгую, здійснюючи тисячі угод, чи кожен окремий продаж оподатковується в Україні за ставкою 23%?

Только что же обсуждали. Продажа сама по себе налогом не облагается. Налоги платятся с дивидендов и инвестприбыли по итогам года с учётом инвестубытка с прошлого года, если он есть. Детали, как там двигались деньги, не имеют значения. Хотя отчёт с IBKR для обоснования почему в декларации вписана именно эта сумма налога, налоговая, конечно, попросит.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:57

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Ну що, рижа морда крутить ринком як хоче, інсайдери з сім'ї стають мільярдерами. В такій ситуації краще робити менше емоційних рухів. Виставив на вихідні 2 ордера на покупку Амазон, так як побачив відновлення крипторинку, проте при відкритті фондового ринку вже лише вищий спрацював.
