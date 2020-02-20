|
Відгуки про ICU
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:22
Блин, нашли время технічні роботи проводить, почему нельзя после закрытия сессии это сделать 😅
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:33
NDV написав:
Блин, нашли время технічні роботи проводить, почему нельзя после закрытия сессии это сделать 😅
Про вот это
речь?
Через глобальний збій сервісу Cloudfare можливі тимчасові затримки в роботі платформи ICU Trade та особистого кабінета інвестора ICU.
Так это в тему по Cloudfare нужно жаловаться, что он не дождался закрытия сессии ICU.
