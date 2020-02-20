RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:22

Re: Відгуки про ICU

Блин, нашли время технічні роботи проводить, почему нельзя после закрытия сессии это сделать 😅
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:33

  NDV написав:Блин, нашли время технічні роботи проводить, почему нельзя после закрытия сессии это сделать 😅

Про вот это речь?
Через глобальний збій сервісу Cloudfare можливі тимчасові затримки в роботі платформи ICU Trade та особистого кабінета інвестора ICU.

Так это в тему по Cloudfare нужно жаловаться, что он не дождался закрытия сессии ICU.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6186
З нами з: 23.03.18
Подякував: 84 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
3
7
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 54, 55, 56
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 14:53
558 292706
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 жов, 2025 13:57
The_Rebel
Відгуки про Freedom Finance 1 ... 62, 63, 64
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 08:09
633 331099
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 вер, 2025 09:08
greenozon
Відгуки про Bond.ua 1, 2, 3, 4, 5
greenozon » Нед 23 кві, 2023 12:22
43 41110
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 вер, 2025 18:10
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.